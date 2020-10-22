DEVA Partisi Başkanı Birol Aydemir: ”Tarım Bakanlığını Süt Üreticilerine Sahip Çıkmaya Çağırıyoruz”

Tarım ve Orman Bakanlığını süt üreticilerine 2020 yılı prim desteğini ödemek üzere acilen bir takvim oluşturmaya çağırıyoruz.

Teşvikler seçim takvimine göre belirlenmesin

Günler üreticilerimizin emeği heba edilerek geçiyor. Yanlış para politikaları yüzünden oluşan enflasyonun faturası fedakar çiftçilerimize ödetiliyor.

Teşvikleri, seçim takvimine göre belirleyen politikalardan derhal vazgeçilmelidir.

Paramızın değer kaybetmesi, çiftçimizi zarara uğrattı

Hayvancılık sektörünün yüzde 75 gibi en büyük girdi kalemi olan yem fiyatlarındaki artış son bir yılda yüzde 45’e dayanmışken, Türk Lirasının hızlı değer kaybı çiftçilerimizi de zarara uğratıyor.

Yanlış para ve maliye politikaları devam ettikçe, paramız hızla değer kaybediyor. Büyük özveriyle ve neredeyse kâr etmeden üretime devam eden çiftçilerimiz, zarara uğramamak için çiğ süt fiyatlarının arttırılmasını bekliyor.

Yenilikçi bir tarım sektörünü hayata geçireceğiz

DEVA Partisi; insana, toprağa, çevreye saygılı, üretici ve tüketicinin haklarını koruyan, sağlıklı ve sürdürülebilir, veriye ve bilime dayalı, yüksek katma değer üreten, rekabetçi, yenilikçi bir tarım sektörünü hayata geçirmek için hazırdır.

Her zaman ve her koşulda çiftçimizin yanında olacağız.