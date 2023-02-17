DEVA Partili Sanem Oktar RTÜK Doğru Yayın Yapan Kurumları Kısıtlamasın

Şu sıralar Kahramanmaraş Ergani, Malatya ilçeleri Akçadağ ve Doğanşehir, Malatya Merkez ve Elazığ’ın ardından Diyarbakır’da incelemelerini sürdüren DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, deprem bölgesinden yaptığı paylaşımla kurumun toplantı gündemine tepki gösterdi.

Sanem Oktar Twitter hesabından yayımladığı mesajında “Deprem bölgesinden yapılan ve halka gerçekleri gösteren TV yayınları ile ilgili yarın @rtukkurumsal toplanıyor.

İnsanların gerçekleri bilmesini, öğrenmesini engelleyecek caydırıcı bir niyet varsa bundan vazgeçilsin.

Ceza dosyaları ile haber alma özgürlüğünü kısıtlamayın,” ifadesini kullandı.