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DEVA Partili Sanem Oktar RTÜK Doğru Yayın Yapan Kurumları Kısıtlamasın

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) deprem yayınlarını değerlendirmek üzere yarın bir toplantı düzenlemeye hazırlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Şubat 2023 Cuma 15:15
DEVA Partili Sanem Oktar RTÜK Doğru Yayın Yapan Kurumları Kısıtlamasın
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Şu sıralar Kahramanmaraş Ergani, Malatya ilçeleri Akçadağ ve Doğanşehir, Malatya Merkez ve Elazığ’ın ardından Diyarbakır’da incelemelerini sürdüren DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, deprem bölgesinden yaptığı paylaşımla kurumun toplantı gündemine tepki gösterdi.

Sanem Oktar Twitter hesabından yayımladığı mesajındaDeprem bölgesinden yapılan ve halka gerçekleri gösteren TV yayınları ile ilgili yarın @rtukkurumsal toplanıyor.

İnsanların gerçekleri bilmesini, öğrenmesini engelleyecek caydırıcı bir niyet varsa bundan vazgeçilsin.

Ceza dosyaları ile haber alma özgürlüğünü kısıtlamayın,” ifadesini kullandı.

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