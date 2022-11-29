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Deva Partili Ergen’den Öğretmenler Günü Mesajı ‘Öğretmenlerin Statüsünü Artıracağız’

DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Ergen yayımladığı mesajda şöyle konuştu:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Kasım 2022 Salı 09:19
Deva Partili Ergen’den Öğretmenler Günü Mesajı ‘Öğretmenlerin Statüsünü Artıracağız’
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‘Eğitim ana gündemimiz’

“24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. DEVA Partisi olarak eğitimi ana gündem yapan bir partiyiz. Elimizden geldiğince de ülkenin ana gündemi olması için çalışıyoruz.”

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

‘Tsunamiye hazırlanmak için yegâne enstrüman eğitim sistemi’

“Bugün bütün dünya farklı bir anlayışla şekilleniyor. Teknoloji, girişimcilik, inovasyon temelli yepyeni bir anlayış, bütün dünyayı düzlüyor. Bu tsunami bizim de kapımızda. Bu tsunamiye hazırlanmak için elimizdeki yegâne enstrüman eğitim sistemi. Ham maddesi genç nüfus, enstrümanı öğretmenler.”

‘Öğretmenlerin sorunlarını biliyoruz’

“Bugün öğretmenlerin sorunlarını biliyoruz. Ücretli öğretmenler, sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenler, atanamayan öğretmenler ve piktes öğretmenler sayısız bir karmaşanın içindeyiz. Bunun farkındayız. Eğitim eylem planında bunların hepsine değineceğiz.”

‘Öğrencilerimizin dünyaya yaraşır bir yetkinlikte eğitilmesini istiyoruz’

“Biz ülkemizin geleceğini, eğitim sisteminin reforme olması, yenilenmesi ve geleceğe bakmasıyla görüyoruz. Eğitimin ana gündem olmasını istiyoruz. Eğitimin bu toplumun kalkınması için, ekonomimizin kalkınması için dinamo olmasını istiyoruz. Bunun için bir numaralı gündemimiz eğitim ve öğrencilerimiz. Öğrencilerimizin bütün dünyaya yaraşır bir yetkinlikte eğitilmesini istiyoruz. Bunun için de öğretmenlerin statüsünü olabildiğince artıracağız ve toplumun gözde aktörleri olarak tekrar bu ülkemizin neferleri olarak bizle beraber kalkınma hamlesinde çalışacaklar.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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