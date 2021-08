Deva'dan Elektrik Kesintilerine Tepki

Aydemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘Kesintiler halktan gizlendi’

“İletişim kanalları kitlenen elektrik dağıtım şirketleri sosyal medyada sorunun kendilerinden kaynaklanmadığına dair açıklamalar yaparken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da masal niteliğindeki açıklamasını ancak öğle saatlerinde yapabildi. Planlı yapılan kesinti halktan gizlendi ve vatandaşlarımız mağduriyetlerini sosyal medyada gündeme getirdikten sonra da geçerliliği olmayan bahaneler sıralandı. Elektrik dağıtım şirketleri kesintilerin iletim hatlarından kaynaklı olduğunu belirtirken Bakanlık ise hava sıcaklıklarından kaynaklı olarak elektrik talebindeki artışa bağladı.”

‘Güzel gelişmelerin kaynağı iktidar ama kötü gelişmelerin kaynağı asla değil!’

“Gerek dağıtım şirketleri gerekse Bakanlık vatandaşlarımızı doğru şekilde bilgilendirmekten dahi imtina ederken, iktidar her olumsuz olayda olduğu gibi bu sefer de bahanelerin arkasına sığındı. Oysaki hatayı kabullenmek, hatalardan ders çıkarmak da bir erdemdir. Ancak artık ezberledik, güzel gelişmelerin kaynağı iktidar; kötü gelişmelerin kaynağı ise dış güçler, muhalefet, vatandaş, hava koşullarıdır ama asla kendileri değildir.”

‘Üretilen elektrik miktarı ihtiyacı karşılayamıyor’

“Yaşamış olduğumuz ve muhtemelen de yaşamaya devam edeceğimiz kesintilerin nedeni üretilen elektrik miktarının ihtiyaç duyulan elektrik miktarını karşılayamamasıdır. Öyle ki elektrik piyasasında alış talepleri, pik saatlerde saatlik 9.000 MW’a ulaşacak şekilde karşılanamamaktadır. Bu da elektrik talebi göz önünde bulundurulduğunda yüzde 25’e yakın oranla talebin karşılanamadığını göstermektedir. Bakanlık açıklamasında da bu gerçek aslında ‘Ulusal elektrik alt yapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir” denilerek itiraf edilmektedir. Bu itiraf, ilgili Bakanın son yıllarda yapılan hamlelerle artık elektrikte arz güvenliği sorunu olmadığı şeklindeki açıklamasının bir masal olduğu ve gerçeği yansıtmadığının da itirafıdır.”

‘Kesintiler göz göre göre geldi’

“Elektrik arz güvenliğini temin edecek yeterli yatırım yapılmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle bu kesintiler yaşandı. Ne yazık ki, bu kesintiler göz göre göre geldi. Zamanında yapılmayan yatırımlar ve alınmayan tedbirler, önce fahiş zamlara sonra da bu kesintilere neden olup daha ağır maliyetlere yol açmıştır. Öncelikli olmayan yatırımlara ayrılan bütçeler ülkenin en stratejik sektörlerinden biri olan enerji sektöründen esirgenmektedir. Yatırımcıların piyasaya güvenmemesinin sonucu olarak, alım garantisi/teşvik verilen yenilenebilir enerji dışında, diğer santral yatırımları durma noktasına gelmiştir.”

‘Kuraklık ve sıcaklık karşısında neden önlem alınmadı?’

“Ülkemizde her 6-7 yılda barajlar açısından kurak dönem yaşandığı ve her yıl Temmuz-Ağustos aylarında elektrik tüketimin arttığı sektörün malumu iken sıcakların kesintilere mazeret olarak sunulması asla kabul edilemez. Her yıl çok yağmur yağmasına ve tüketimin düşük olmasına bel bağlamak doğru değildir. Riskleri öngörüp tedbir alınmalıydı. Kuraklık ve sıcaklık gibi ülkemiz için olağan sayılan riskler için neden önlem alınmadı?”

‘Enerji sektörü can çekişiyor’

“En ufak kur artışında fiyatların arttığı, küçük bir sorunda sistemin çöktüğü elektrik sektöründe başarıdan söz etmek mümkün değil. Piyasa gerçeklerinden/mantıktan uzak, siyasi kaygılarla yönetilen ve müdahalelerde bulunulan enerji sektörü bugün itibarıyla can çekişmektedir.”

‘Fahiş zamlara ve elektrik kesintilerine son vereceğiz’

“Yönetemediniz, yönetemiyorsunuz. En azından vatandaşımızı doğru şekilde bilgilendirseydiniz onu da yapmadınız. Çözüm bizde. İktidara geldiğimizde Devlet kurum ve kuruluşları ile özel sektörün gerekli tüm yatırımları yapmasını temin ederek ve risklere tedbir alarak fahiş zamlara ve elektrik kesintisi gibi gelişmiş ülkelerde asla kabul edilemeyecek uygulamalara son vereceğiz. Bahane değil hizmet üreteceğiz.”

Aydemir, kısa vadede yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Ülkemizin elektrik sisteminin teminatı ve arz güvenliğinde çok önemli yeri olan barajlarımızın su rezervleri etkin kullanılmalı ve günü kurtarıcı hamleler veya piyasa müdahaleleri için kullanılmamalıdır. Ülkemizin komşuları ile yaptığı elektrik ticareti Türkiye’nin arz güvenliğini destekleyecek şekilde düzenlenmelidir. En pahalı elektrik, olmayan elektrik olduğu hatırlanarak piyasa ve fiyat mekanizmalarını gözden geçirilmelidir.”

Uzun vadede yapılacaklar için ise şunlar önerildi:

“Yenilebilir enerji şebeke entegrasyon planı oluşturulmalı, rezerv planlaması yapılmalı ve elektrik depolama sistemleri hayata geçirilmelidir. Piyasa müdahalelerden uzak ve öngörülebilir kılınarak yatırım ortamı iyileştirilmelidir. Tüketimin yüksek olduğu talebin yüksek olduğu saatlerde rezerv kapasite yaratılmalıdır. Mevcut elektrik sistemi kurulu gücünün içerisinde yer alan üretim tesislerinin emre amade kapasite oranı arttırılmalıdır.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)