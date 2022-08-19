Deniz Bakır'dan Ankara Çıkarması

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Av. Deniz Bakır, partisinin Genel merkez yönetimleri tarafından Ankara Crowne Plaza'da düzenlenen yeni üyeler için rozet takma törenine katıldı. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Bakır Ankara ziyaretini değerlendirdi. Başkan Bakır, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 'nun 'BizeKatılın' çağrısı üzerine; mensubu bulundukları partilerden ayrılarak, 81 ilimizden partimize katılan yeni yol arkadaşlarımıza rozetlerini taktık. Hayırlı olmasını temenni ederim. Üye katılım töreni sonrası Genel Merkezimizde, Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Oğuz Kaan Salıcı 'yı makamında ziyaret ettik. Başakşehire ve siyaset gündemine dair değerlendirmelerde bulunduk. Misafirperveliklerinden dolayı Sayın Genel Başkan Yardımcımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında üstün başarılar ve kolaylıklar diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA