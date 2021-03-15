Denetimler Arttıkça Şikayetler Azalıyor

15 Mart Tüketiciler Günü ve Tüketiciyi Koruma Haftası öncesinde İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, tüketici dernekleri ile bir araya geldi. Toplantıda sorunlar masaya yatırıldı, ortak proje ve etkinlikler değerlendirildi. İBB, 2020 yılında yaptığı denetimleri artırarak şikayetlerin azalmasını ve tüketici güvenliğini sağladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tüketici sorunlarını ortak akılla çözmek için yaptığı çalışmaları sürdürüyor. İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü ve Tüketiciyi Koruma Haftası öncesinde tüketici dernekleri ile bir araya geldi. İBB Zabıta Daire Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya Tüketici Dernekleri Federasyonu, Tüketici Birliği Federasyonu, Tüketici ve Çevre Dernekleri Federasyonu temsilcileri katıldı. Toplantıda, pandemi koşullarında tüketicinin korunması için yapılan çalışmalar konusunda dernek temsilcileri bilgilendirildi. Sorunlar masaya yatırıldı. Ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Orta ve kısa vadede gerçekleştirilebilecek etkinlikler planlandı.

TRAFİK VE TÜKETİCİ HAKLARI DENETİMLERİ BİRLEŞTİRİLECEK

Tüketici hakkı ihlallerinin sadece alım satımlarda yaşanmadığını, başta taksi hizmetleri olmak üzere pek çok alanda görüldüğüne dikkat çeken Engin Ulusoy, sorunları aşmak için yenilikçi çözümler ürettiklerine vurgu yaptı. Toplu taşıma araçlarındaki trafik ve tüketici hakları denetimlerinin birleştirilerek sunulan hizmet kalitesinin artırılacağını ifade etti. Kaliteli hizmet sunumuna etki eden koltukları deforme olmuş, kaza yapmış araçlar ile hizmet verilmesi engellenerek tüketici haklarının korunacağını söyledi.

AMBALAJ ALDATMACASINA DİKKAT

Darası alınmadan hiçbir ürününün satışının yapılamayacağını belirten Ulusoy, şunları kaydetti:

“Haklarını bilmeyen birçok tüketici farkında olmadan aldığı ürüne fazla para ödüyor. Bu konuda tüketicileri özellikle uyarmak istiyorum, satın aldıkları ürünlerin darasının alınmasını talep etsinler, dara almadan satış yapmakta ısrarcı olan işletmeleri ise alo 153 hattı üzerinden Tüketici Hakları Zabıta Amirliğine bildirsinler. Tüketicileri farkında olmadan mağdur eden bir başka yöntem de sabit gramajlı olarak satışa sunulan paketli bazı ürünler. Bu ürünlerin zaman içerisinde doğal olarak fire veriyor. Tüketiciler bu ürünlerden üzerinde yazan gramajda satın aldığını zannediyor, oysaki ürün çeşitli sebepler ile fire vermiş, fire vermesi doğal, ancak tüketicinin eksik gramajlı ürün satın alması doğal değil. Eksik gramajlı ürünler tüketicilerin hak kaybına ve mağdur olmasına yol açıyor. Ürün özelinde konuyu örnekleyecek olursak, 250 gram paketler halinde satışa sunulan sarımsak, zaman içerisinde 160 gramlara kadar düşebiliyor. Tüketiciler 250 gram sarımsak aldığını zannediyor. Bu konuda yapılan bilgilendirme ve denetimlerin etkili olduğunu gördük. Ulusal bir market zinciri, denetimler sonucunda tüm şubelerinde daha önce gramajı üzerinde yazılı paket olarak satışa sunduğu sarımsağı yöntem değiştirerek kasada tartarak satmaya başladı. Bütün bu çalışmaları tüketicilerin haklarını korumak adına yapıyoruz. Denetimler arttıkça şikâyetlerin görünür oranda azaldığını saptıyoruz.”

PANDEMİ NEDENİYLE YÜZYÜZE ETKİNLİKLER ERTELENDİ

İBB’nin Dünya Tüketiciler Günü vesilesiyle düzenli olarak mart aylarında yaptığı etkinlikler ise bu yıl, pandemiden dolayı, daha çok sayısal mecralara kaydı. Sorunlara ortak akılla çözüm bulunması için düzenlenecek çalıştay ertelendi. Tüketicileri bilgilendiren, haklarını anımsatan etkinliklerin, sayısal mecralar, ilan panoları, üstgeçitler, ekranlar ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılması kararı alındı. Yine, pandemi öncesi okullar, engelli merkezleri, İSMEK kursları ve cezaevleri gibi yerlerde tüketici hakları uzmanları ile verilen bilinçlendirme seminerlerinin çevrimiçi ortama taşınması için çalışmalar yapıldı.

BİR YILDA YAKLAŞIK 30 BİN DENETİM

İBB, başta fiyat etiketi ve tarife denetimleri olmak üzere tüketicilerin uzman personeller ile yüz yüze bilgilendirilmesi, ilgili yerlere yönlendirilmesi gibi birçok alanda tüketicilere hizmet veriyor. Sadece 2020 yılında 29 bin 531 zabıta denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimlerde kurallara uymayanlara dönük olarak bin 939 adet tutanak düzenledi. Değişik kanallar üzerinden İBB’ye ulaşan 3 bin 14 tüketici başvurusu, çözüme kavuşturuldu. Toplamda 33 bin 735 bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)