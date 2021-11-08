Demokrat Parti Zeytinburnu Genel Başkanını Ağırladı

DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKAN VE AFYON MİLLETVEKİLİ GÜLTEKİN UYSAL

ÜLKEMİZ ZOR DURUMDA DEDİ

Partisi’nin Zeytinburnu ilçe başkanlığınca düzenlenen kahvaltılı istişare

toplantısına katılan Gültekin Uysal ülkemizin güzel yönetilmediğini söyleyen

Uysal Milet ittifakı iktidarında daha güzel işlerin yapılacağını söyledi. Uysal

Zeytinburnu ilçe başkanı ve yönetimine teşekkür etti.

DEMOKRAT PARTİ ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI SERVET

HACIAHMETOĞLU ŞUNLARI SÖYLEDİ

Zeytinburnu ilçe teşkilatı olarak düzenlediğimiz kahvaltı

organizasyonumuza katılım sağlayan başta Genel Başkanımız Sayın

Gültekin Uysal olmak üzere, Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Adem

İpek ve Sayın Hayri Erçağa, İstanbul İl Teşkilat Başkanımız Sayın

Aytekin Gülere, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Sayın Metin

Doğana, Doğruyol Partisi Eski İl Başkanı Sayın Hayrettin Öztürke,

Zeytinburnu Eski İlçe Başkanlarımız Sayın Harun Altunbaş, Sayın

Mustafa Karagöz, Sayın Mustafa Tutkun, Sayın İbrahim Şencan, Sayın

Necdet Sabaya, Kartal Eski İlçe Başkanı Sayın Ömer İçmeliye,

Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Sayın Nadiye Polata, Nuripaşa Mahalle

Muhtarı Sayın Yılmaz Kayaya, Çırpıcı Mahalle Muhtarı Sayın Hüseyin

Sarıyele, Veliefendi Mahalle Muhtarı Sayın Derya Alkılıça, Maltepe

Mahalle Muhtarı Sayın Numan Uçara, Seyitnizam Mahalle Muhtarı Sayın

Ömer Algüle, Zeytinburnu Afyonlular Dernek Başkanı ve İstanbul

Zeytinburnu Dernekler Federasyonu başkanı Sayın Adem Honcaya,

Zeytinburnu Trabzonlular Dernek Başkanı Sayın Metin

Hayırlıoğluna,İstanbul Times Gazetesi ve Tv imtiyaz sahibi gazeteci

yazar sayın Hüseyin Çetiner’e ve bu güzel organizasyonumuzda bizi

yalnız bırakmayan bütün dava arkadaşlarıma saygı ve sevgilerimi

sunarım.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)