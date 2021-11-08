banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17
kapalı
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,608.64
ALTIN
570.84
DOLAR
9.72
STERLİN
13.17
EURO
11.26
Bilgi Evleri 75 Bininci Üyesini Kabul Etti
Bilgi Evleri 75 Bininci Üyesini...
İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı var!
İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı...
17. Yöresel Günlerde Gazetemize Plaket
17. Yöresel Günlerde Gazetemize Plaket
Ulu Önder Atatürk 10 Kasım’da Kartal’da Minnetle Anılacak
Ulu Önder Atatürk 10 Kasım’da...

Demokrat Parti Zeytinburnu Genel Başkanını Ağırladı

Demokrat Parti (DP) Zeytinburnu ilçe başkanı Servet Hacıahmetoğlu’nun ev sahipliği yaptığı kahvaltılı toplantının onur konuğu DP Genel başkanı Gültekin Uysal oldu.İBB Zeytinburnu soysal tesisinde yapılan programa yoğun bir katılım oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Kasım 2021 Pazartesi 11:35
Demokrat Parti Zeytinburnu Genel Başkanını Ağırladı
banner171

DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKAN VE AFYON MİLLETVEKİLİ GÜLTEKİN UYSAL
ÜLKEMİZ ZOR DURUMDA DEDİ
Partisi’nin Zeytinburnu ilçe başkanlığınca düzenlenen kahvaltılı istişare
toplantısına katılan Gültekin Uysal ülkemizin güzel yönetilmediğini söyleyen
Uysal Milet ittifakı iktidarında daha güzel işlerin yapılacağını söyledi. Uysal
Zeytinburnu ilçe başkanı ve yönetimine teşekkür etti.
DEMOKRAT PARTİ ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI SERVET
HACIAHMETOĞLU ŞUNLARI SÖYLEDİ
Zeytinburnu ilçe teşkilatı olarak düzenlediğimiz kahvaltı
organizasyonumuza katılım sağlayan başta Genel Başkanımız Sayın
Gültekin Uysal olmak üzere, Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Adem
İpek ve Sayın Hayri Erçağa, İstanbul İl Teşkilat Başkanımız Sayın
Aytekin Gülere, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Sayın Metin
Doğana, Doğruyol Partisi Eski İl Başkanı Sayın Hayrettin Öztürke,
Zeytinburnu Eski İlçe Başkanlarımız Sayın Harun Altunbaş, Sayın
Mustafa Karagöz, Sayın Mustafa Tutkun, Sayın İbrahim Şencan, Sayın
Necdet Sabaya, Kartal Eski İlçe Başkanı Sayın Ömer İçmeliye,
Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Sayın Nadiye Polata, Nuripaşa Mahalle
Muhtarı Sayın Yılmaz Kayaya, Çırpıcı Mahalle Muhtarı Sayın Hüseyin
Sarıyele, Veliefendi Mahalle Muhtarı Sayın Derya Alkılıça, Maltepe
Mahalle Muhtarı Sayın Numan Uçara, Seyitnizam Mahalle Muhtarı Sayın
Ömer Algüle, Zeytinburnu Afyonlular Dernek Başkanı ve İstanbul
Zeytinburnu Dernekler Federasyonu başkanı Sayın Adem Honcaya,
Zeytinburnu Trabzonlular Dernek Başkanı Sayın Metin
Hayırlıoğluna,İstanbul Times Gazetesi ve Tv imtiyaz sahibi gazeteci
yazar sayın Hüseyin Çetiner’e ve bu güzel organizasyonumuzda bizi
yalnız bırakmayan bütün dava arkadaşlarıma saygı ve sevgilerimi
sunarım. 

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 08.11.2021 11:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı var!
İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı var!
TKP'nin çağrısıyla 100'ü aşkın noktada halk toplantıları yapıldı
TKP'nin çağrısıyla 100'ü aşkın noktada halk toplantıları yapıldı
17. Yöresel Günlerde Gazetemize Plaket
17. Yöresel Günlerde Gazetemize Plaket
Anadolu Yakası’na İlk Kent Ormanı Geliyor
Anadolu Yakası’na İlk Kent Ormanı Geliyor
Almanca İş İlanları ile Meslek Sahibi Olmak 
Almanca İş İlanları ile Meslek Sahibi Olmak 

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169