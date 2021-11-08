Demokrat Parti Zeytinburnu Genel Başkanını Ağırladı

DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKAN VE AFYON MİLLETVEKİLİ GÜLTEKİN UYSAL
ÜLKEMİZ ZOR DURUMDA DEDİ
Partisi’nin Zeytinburnu ilçe başkanlığınca düzenlenen kahvaltılı istişare
toplantısına katılan Gültekin Uysal ülkemizin güzel yönetilmediğini söyleyen
Uysal Milet ittifakı iktidarında daha güzel işlerin yapılacağını söyledi. Uysal
Zeytinburnu ilçe başkanı ve yönetimine teşekkür etti.
DEMOKRAT PARTİ ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI SERVET
HACIAHMETOĞLU ŞUNLARI SÖYLEDİ
Zeytinburnu ilçe teşkilatı olarak düzenlediğimiz kahvaltı
organizasyonumuza katılım sağlayan başta Genel Başkanımız Sayın
Gültekin Uysal olmak üzere, Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Adem
İpek ve Sayın Hayri Erçağa, İstanbul İl Teşkilat Başkanımız Sayın
Aytekin Gülere, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Sayın Metin
Doğana, Doğruyol Partisi Eski İl Başkanı Sayın Hayrettin Öztürke,
Zeytinburnu Eski İlçe Başkanlarımız Sayın Harun Altunbaş, Sayın
Mustafa Karagöz, Sayın Mustafa Tutkun, Sayın İbrahim Şencan, Sayın
Necdet Sabaya, Kartal Eski İlçe Başkanı Sayın Ömer İçmeliye,
Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Sayın Nadiye Polata, Nuripaşa Mahalle
Muhtarı Sayın Yılmaz Kayaya, Çırpıcı Mahalle Muhtarı Sayın Hüseyin
Sarıyele, Veliefendi Mahalle Muhtarı Sayın Derya Alkılıça, Maltepe
Mahalle Muhtarı Sayın Numan Uçara, Seyitnizam Mahalle Muhtarı Sayın
Ömer Algüle, Zeytinburnu Afyonlular Dernek Başkanı ve İstanbul
Zeytinburnu Dernekler Federasyonu başkanı Sayın Adem Honcaya,
Zeytinburnu Trabzonlular Dernek Başkanı Sayın Metin
Hayırlıoğluna,İstanbul Times Gazetesi ve Tv imtiyaz sahibi gazeteci
yazar sayın Hüseyin Çetiner’e ve bu güzel organizasyonumuzda bizi
yalnız bırakmayan bütün dava arkadaşlarıma saygı ve sevgilerimi
sunarım.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)