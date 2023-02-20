Demet Bilek Ve Günal Bilek Sigorta İşlemlerinde Sizlerin Hizmetinde

BİLEK SİGORTA HAKKINDA

Merhaba Ben GÜNAL BİLEK 1991 doğumluyum. Aslen Erzincanlıyım. 2014 Ocak ayından itibaren Bilek Sigorta ismi ile sektöre giriş yapmış bulunmaktayım. Sektörde eşim DEMET BİLEK ile birlikte hızla yükseliş sağlayıp; doğru, dürüst, güven veren öncü firma olarak daima müşterilerin isteklerine ve cevaplarına hitap eden sürekli kendini geliştiren ve yeniliyen çözüm odaklı bir firma olma yolunda ilerlemekteyiz

O günden bugüne istikrarlı, çizgisinden taviz vermeden, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak, sistemli olarak büyüdük. Genel hukuk ve sigorta etik kurallarından asla ayrılmadık. Dürüstlük, şeffaflık, doğruluk prensiplerinden vazgeçmedik. Bugün, eğitimli, tecrübeli personeli, binlerce aktif müşterisi ve güçlü sermaye yapısıyla sigorta sektöründe marka olma yolunda hızla ilerlemeye devam ediyoruz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Bilindiği gibi bugün devlet hastanesinde uzun süreli Emar, film röntgen vb. işlmelerde randevu bulunmamakta ya da çok zaman sonra sıra size gelmekte. Oysaki özel hastanede yaptıracağınız tamamlayıcı sağlık poliçeniz ile yılda bir defa cüzi rakamla sağlık sigortası yaptırarak; ayakta, yatarak, doğum paketleri gibi hizmetlerimizden satın alarak yanlizca 15 TL devlet katkı payı ödeyerek yararlanabilirsiniz.

HİZMETLERİMİZ

Evcil Hayvan Sigortası

Araç Sigortası

Konut Sigortası

Sağlık Sigortası

Cep Telefonu Sigortasi

Sorumluluk Sigortaları

Seyahat ve Ferdi Kaza

İşyeri Sigortası

Mühendislik Sigortaları

Özel Ve Finansal Riskler

Tekne ve Nakliyat Sigortası

Havacılık Sigortaları

Zorunlu deprem sigortası (DASK)

Evinizin depreme karşı, maddi hasarlar ile yıkılması durumunda güvence ile yaptırılması zorunlu bir sigortadır.

Konut sigortası (evim poliçesi)

Evinizin yangın hırsızlık sel, su basması, çilingir, cam kırılması, elektriksel hasarları teminata alan sigortadır. Örnegin; evinizde değilsiniz sular kesildi, evde yokken su geldiği durumda evinizi su basması ve parkelerin şişmesi durumunda rşyalarınızın başına gelebilecek hasarları teminata almaktadır. Evinizde yokken dahi sigorta ile tüm hasarları güvence altına alınmaktadır.

Ortak alan sigortası

Kat mülkiyeti olan otel, işhanı, apartman yöneticileri,site yöneticileri teminata alan bir sigortadir.

Yangın, hırsızlık, dolu, cam kırılması, komşuluk ve kiracı mali mesuliyet yer kayması işveren ve üçüncü şahıs sorumluluk, yangın, kasa, hırsızlık, elektronik cihaz makina kırılması risklerini güvence altına almaktadır.

BİZ BİLEK SİGORTA OLARAK SİZLER İÇİN HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ.

SİGORTADA TEK BİLEK OLALIM.

E-Posta: demettuyan06@gmail.com

Telefon: 0534 086 93 43

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