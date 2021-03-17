Değerli Konut Vergisi Tahsilatının Yüzde 90.5'i İstanbul'dan

İBB İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul İstatistik Ofisi, Şubat ayında mali piyasalarda yaşanan gelişmeleri, Mart 2021 Mali İstatistikler İstanbul Ekonomi Bülteni’nde değerlendirdi. Gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

Vergi geliri, yıllık yüzde 43.2 arttı

İstanbul’da, Merkezi Yönetim bütçe gelirlerinin yüzde 92.3’ü vergi gelirlerinden tahsil edildi. Tahsil edilen vergi geliri, yıllık yüzde 43.2 artarak 47 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye genelinde ise Merkezi Yönetim bütçe gelirlerinin yüzde 82.3’ü vergi gelirlerinden tahsil edilirken vergi geliri, yıllık yüzde 37.2 arttı.

Vergi gelirlerinin yüzde 44.3’ü, kurumlar vergisinden

Gelir vergisi tahsilatı yıllık yüzde 14, kurumlar vergisi tahsilatı ise yüzde 65.3 artış kaydetti. Gelir vergisi tahsilatı 5 milyar 994 milyon TL, kurumlar vergisi tahsilatı 20 milyar 856 milyon TL olarak gerçekleşti.

Değerli Konut Vergisinin yüzde 90.5’i İstanbul’dan

15 Ocak 2021 tarihinde, 31365 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Değerli Konut Vergisi kapsamında, ülke genelinde, toplam 9 milyon 569 bin TL tahsilat yapıldı. Bunun yüzde 90.5’i, İstanbul’dan elde edildi.

ÖTV tahsilatı, yüzde 22.4 yükseldi

Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV), vergi gelirleri içindeki payı, azalarak yüzde 13.1 oldu. ÖTV tahsilatı, yıllık yüzde 22.4 arttı. ÖTV geliri, dayanıklı tüketim ve diğer mallarda yıllık yüzde 100.9, motorlu taşıtlarda yüzde 95.8, tütün mamullerinde yüzde 31.8 ve alkollü içkilerde yüzde 4.3 arttı; kolalı gazozlarda yüzde 48.1 ve petrol ve doğalgaz ürünlerinde yüzde 19.7 azaldı.

Gelir Stopaj Vergisi mükellefi 953 bine ulaştı

Şubat sonu itibariyle İstanbul’da gelir stopaj vergisi faal mükellef sayısı yüzde 11.3 artarak 953 bine ulaştı. Aynı dönemde Katma Değer Vergisi faal mükellef sayısı 891 bine, gelir vergisi faal mükellef sayısı ise 556 bine çıktı.

Mali İstatistikler Mart 2021 Bülteni hazırlanırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yararlanıldı.

İstanbul Ekonomi Bülteni Mali İstatistikler, Mart 2021 bilgilerine https:// istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.