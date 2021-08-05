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DEDAŞ'ın Kazısı Cizre'de Yıkım Getirdi!

Kayyumla yönetilen Cizre Belediyesi’yle protokol imzalayan özel elektrik şirketi DEDAŞ’ın, Cizre’nin 500 yıllık geçmişi olan tarihi Alibey Mahallesi Çiçek Sokak’ta yaptığı kazı çalışması yüzünden vatandaşların evleri zarar gördü. Harabeye dönen sokakta evden çıkarılamayan felçli bir yurttaş, hastaneye götürülemedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ağustos 2021 Perşembe 13:27
DEDAŞ'ın Kazısı Cizre'de Yıkım Getirdi!
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CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Şırnak’ın Cizre ilçesinde elektrik sayaçlarının dışarı alınması için kazı çalışması yapan özel elektrik şirketi DEDAŞ’ın, 500 yıllık geçmişi olan tarihi Alibey Mahallesi’nde Çiçek Sokak’ta vatandaşların evlerine zarar verdiğini açıkladı.

Evlerin duvarlarında çatlaklar meydana geldiğini, parçaların koptuğunu, evlerde çökme tehlikesinin oluştuğunu, harabeye dönen sokakta vatandaşların evlerinden çıkmakta zorlandığını, hasta yurttaşların sağlık hizmetlerine erişemediğini belirten Tanal, yıkıma ilişkin fotoğraf ve videoları paylaştı.

CHP’li vekil, kayyumla yönetilen Cizre Belediyesi’yle yapılan protokol sonrası kazıya başlayan DEDAŞ’ın gerekli tedbirleri almadan, hoyratça hareket etmesi sonucu vatandaşın can ve mal güvenliğinin tehlikeye atıldığını vurguladı.

Vatandaşların Cizre Belediyesi’ni yöneten Cizre Kaymakamı’na ulaşamadığını aktaran Tanal, “Cizre yıkılırken siz neredesiniz? Mağdur yurttaşlar neden size ulaşamıyor?” diye sordu.

DEDAŞ’ın kazı çalışmalarına müdahale edilmesi yönünde yetkililere seslenen Tanal, “Vatandaşın zararı son kuruşuna kadar karşılansın. Evler ve altyapı onarılsın” dedi.

CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın sosyal medya hesapları üzerinden açıklamasına yer verdiği CHP Cizre İlçe Başkanı Sekvan Acet de olay yerinde yaptığı değerlendirmede, DEDAŞ’ın kazı çalışmaları yüzünden evlerin alt yapısının tahrip edildiğini, duvarlarda çatlaklırlar oluştuğunu, boruların patlatıldığını belirtti.

BATI’DA YANGIN DOĞUDA YIKIM!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama aynen şöyle:

“Batı’da orman yangınları, Doğu’da yıkım var!

Özel elektrik şirketi DEDAŞ, Şırnak’ın Cizre ilçesinde elektrik sayaçlarının dışarı alınması için kazı çalışması başlattı.

500 yıllık, tarihi Alibey Mahallesi Çiçek Sokak’taki çalışmalar yıkımla sonuçlandı!

DEDAŞ’ın kayyumla yönetilen Cizre Belediyesi’yle yaptığı protokol sonrası yapılan kazılar nedeniyle vatandaşların evlerinin duvarları çatladı, duvarlardan parçalar koptu, çökme tehlikesi oluştu.

Kazılar sonucu ortalık harabeye döndü!

Vatandaşlar feryat ediyor, seslerini kimseye duyuramıyorlar.

Cizre Çiçek Sokak’ta halkın can ve mal güvenliği tehlikededir.

Evlerinin önü kazılan vatandaşlar, dışarı çıkmakta zorlanıyor. Sokak’ta felçli bir hastanın fizik tedavi görmesi engelleniyor.

AKP iktidarından cesaret alan, imzalanan protokole güvenen DEDAŞ, başına buyruk hareket ediyor.

Gözümüz gibi korumamız gereken tarihi mahallenin dar sokağında böyle hoyratça kazı başlatılır mı?

Sokağın zaten altyapısı sorunlu. Gerekli tedbirler alınmadan, ilgili kurumlara danışılmadan DEDAŞ nasıl girer buraya?

Özel elektrik şirketinin, kültürel yapılara zarar vermesine, vatandaşı mağdur etmesine nasıl izin verilir?

Cizre halkının devlete olan güvenini sarsan girişimlerdir bunlar.

Cizre Belediyesi’ni yöneten Kaymakam bey, Cizre yıkılırken siz neredesiniz? Mağdur yurttaşlar neden size ulaşamıyor?

CHP Cizre İlçe Başkanımız Sekvan Acet de yıkımın gerçekleştiği Çiçek Sokak’a gitti, açıklama yaptı.

İktidarın sevdiği özel elektrik şirketi DEDAŞ ile kayyumlu Cizre Belediyesi arasındaki o ‘kazı’ protokolünü de görüyorsunuz…

Buradan iktidar yetkililerine sesleniyorum. Derhal DEDAŞ’ın Cizre Alibey Mahallesi’ndeki kazı çalışmalarına müdahale edin! Vatandaşın zararı son kuruşuna kadar karşılansın. Evler ve altyapı onarılsın.” 

İstanbulTimes Haber Ajansı (İTHA)

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