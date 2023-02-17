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Davutoğlu’ndan yetkililere kritik uyarı: “Arama kurtarma çalışmalarını sonlandırmayın”

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşım yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AFAD ve hükümete seslenerek arama kurtarma faaliyetlerinin devam edilmesi gerektiği çağrısında bulundu

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Şubat 2023 Cuma 15:10
Davutoğlu’ndan yetkililere kritik uyarı: “Arama kurtarma çalışmalarını sonlandırmayın”
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Twitter aracılığıyla ilgili kurumlara seslenen Davutoğlu, ilk depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi ile depremin yıkıma neden olduğu illerden Kilis’te arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanarak enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı yönündeki haberlere ilişkin kış şartları dolayısıyla insan metabolizmasının yavaş çalıştığı için halen göçük altında canlı insan olabileceği değerlendirmesini yaparak çalışmaların sonlandırılmaması gerektiğini söyledi.

Cenazelere zarar vermeden ailelerine teslim edin

Yetkililere üç konuda uyarıda bulunan Davutoğlu, şunları söyledi:

1 – Hala göçük altında canlı olma ihtimali göz önünde bulundurularak bu konuda kesin bir kanaat oluşana kadar asla enkaz kaldırma çalışmalarına başlanmamalı ve arama kurtarma faaliyetleri sona erdirilmemeli.

2 – Canlı olarak enkaz altında kimsenin kalmadığına emin olunsa bile her bir cenaze mukaddestir. Sizler için, kamuoyu için, dünya için sayılardan ibaret olan cenaze sayısı o cenaze sahipleri için her biri bir alem kadar değerlidir. Cenazelerimiz kutsaldır. Enkaz kaldırırken bunların herhangi bir zarar görmeden herhangi bir şekilde ailelerine teslim edilebilmesi için de arama kurtarma çalışmalarının devam etmesi şarttır.

3 – Enkaz kaldırma çalışma esnasında ileride başlayacak aktif süreçleri etkileyecek şekilde herhangi bir ihmal söz konusu olmamalıdır. Her bir enkazdan titizlikle örnekler alınmalı ve hukuki bakımdan sorumluluk taşıyanlar mutlaka cezalandırılmalıdır.

Seçim öncesi inşaat görüntüsü vermek için arama kurtarma faaliyetlerine son vermeyin

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenen Gelecek Partisi lideri, şunları kaydetti:

“Enkazların altında canlı çıkma ihtimali varken cenazelerimiz mukaddes bir emanet olarak çıkarılması gerekirken bir an önce seçim öncesi inşaat görüntüsü vermek için acele etmeyin. Tek bir can bile bir alemdir. Her bir insan bir alemdir inancımıza göre. Tek bir kişinin olabileceği ihtimalini gözeterek enkaz kaldırma çalışmalarına başlamayın. Arama kurtarma faaliyetlerine son vermeyin.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA) 

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