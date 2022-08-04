Davutoğlu’ndan Cem Evlerine Dayanışma Ziyareti

Söz konusu saldırıların ardından kınama mesajı yayınlayan ve mezkur cem evleri dedelerini arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Davutoğlu bugün de Şah-ı Merdan ve Ana Fatma cem evlerini bizatihi ziyaret etti. Bu ziyaretlerde Cemevleri dedeleriyle ve Alevi vatandaşlarla bir araya gelerekprovokatif ve menfur saldırılar karşısında birlik ve beraberlik mesajı veren Davutoğlu ve beraberindeki heyet aynı zamanda Muharrem ayı oruç ve ibadetlerini de kutladı.

Cemevleri müntesiplerince son derece olumlu karşılanan Davutoğlu’nun bu destek ziyaretleri esnasında kendisine Genel Başkan Yardımcıları Doğan Demir, Serap Yazıcı, Sema Silkin Ün ve Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç’ın yanı sıra Ankara il ve ilçe teşkilatları yetkilileri de eşlik etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA