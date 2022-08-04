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Davutoğlu’ndan Cem Evlerine Dayanışma Ziyareti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinden bir heyetle Muharrem ayının ilk günü Ankara’da saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan ve Ana Fatma Cemevlerinegeçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ağustos 2022 Perşembe 09:48
Davutoğlu’ndan Cem Evlerine Dayanışma Ziyareti
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Söz konusu saldırıların ardından kınama mesajı yayınlayan ve mezkur cem evleri dedelerini arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Davutoğlu bugün de Şah-ı Merdan ve Ana Fatma cem evlerini bizatihi ziyaret etti. Bu ziyaretlerde Cemevleri dedeleriyle ve Alevi vatandaşlarla bir araya gelerekprovokatif ve menfur saldırılar karşısında birlik ve beraberlik mesajı veren Davutoğlu ve beraberindeki heyet aynı zamanda Muharrem ayı oruç ve ibadetlerini de kutladı.

Cemevleri müntesiplerince son derece olumlu karşılanan Davutoğlu’nun bu destek ziyaretleri esnasında kendisine Genel Başkan Yardımcıları Doğan Demir, Serap Yazıcı, Sema Silkin Ün ve Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç’ın yanı sıra Ankara il ve ilçe teşkilatları yetkilileri de eşlik etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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