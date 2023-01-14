Davutoğlu :Erdoğan MHP ve Doğu Perinçek'in Korkusundan Dolayı Kürtçe'nin Önündeki Engelleri Kaldıramıyor

GELECEK PARTİSİ LİDERİ DAVUTOĞLU, İSTANBUL BASINI İLE BİR ARAYA GELDİ

“AK Parti, Bahçeli ve Perinçek’ten korkuyor”

Konuşmasında ana dilde eğitime değinen Davutoğlu, “Maalesef AK Parti iktidarı vaktinde bizim de içerisinde olduğumuz reformları, bir tanesi de Kürtçe öğretmeni yetiştirme ve Kürtçeyi yaygınlaştırma, şeklen sürdürüyor. Bahçeli korkusunda, Perinçek korkusundan devam ettiremiyor. Geldiğimizde Kürtçeye bu toprakların has dili olarak gereken hürmet gösterilecek, seçmeli ders uygulaması yaygınlaştırılacak, kimse de Kürtçe konuşmak ya da herhangi bir dil. Biliyorsunuz, Çerkezce konuşan gençlere nahoş bir şey yaşatılmıştı. Bütün diller bizim için mukaddestir çünkü diller Allah’ın insanlara bir lütfudur, nimetidir, hepsine saygı gösteren bir anlayışı hakim edeceğiz.” Şeklinde konuştu.

“Dün Özgür Özel’in söyledikleri tamamen doğru, ebabil kuşları yani pelikanlar olayı gerçektir”

Davutoğlu sözlerine, “Beni engel olarak gördüler, üç ihtiraslı kişinin öncülüğünde tatbiki bunda Erdoğan’ın haberi vardı bana darbe yaptılar. Bu darbe Erdoğan’ın talimatıyla yapıldı. Erdoğan’ın bilgisi dışında bu yapılamazdı. Dün Özgür Özel’in söyledikleri tamamen doğru, ebabil kuşları yanı pelikanlar olayı gerçektir” diye devam etti.

Programda, Genel Başkan Davutoğlu, gazetecilerin sorularını tek tek yanıtladı. Buluşma, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu .

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)