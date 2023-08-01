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DASK Yaptırmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Doğal afetler, doğanın gücüne karşı her zaman savunmasız kalabileceğiniz bir gerçektir. Deprem, sel, yangın gibi afetler, ciddi hasarlara ve maddi kayıplara neden olabilir. Türkiye gibi deprem riski yüksek bir ülkede yaşamak, doğal afetlere karşı önlemler almayı daha da önemli kılar. Bu noktada Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) devreye girer.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ağustos 2023 Salı 16:41
DASK Yaptırmadan Önce Bilmeniz Gerekenler
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DASK Nedir?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Türkiye'de konut sahiplerini deprem riskine karşı korumak amacıyla kurulmuş bir devlet kurumudur. DASK, deprem sigortası olarak da bilinir. Deprem, yangın, yer kayması ve tsunami gibi doğal afetler nedeniyle meydana gelebilecek hasarları güvence altına alır.

Zorunlu Sigorta

Türkiye genelinde 1999 yılından beri, deprem riski altındaki tüm konutlar için DASK yaptırma zorunluluğu vardır. Bir konutun sahibiyseniz veya kiracısıysanız, DASK poliçesi yaptırmak zorundasınız. Toplumun genel güvenliğini sağlamak ve deprem sonrası mağduriyeti azaltmak için önemli bir adımdır.

Temel Teminatlar

DASK poliçesi, konutun yapı maliyeti üzerinden düzenlenir ve temel teminatlar sunar. Poliçe kapsamında, deprem, yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi doğal afetlerin neden olabileceği hasarlar sigorta altına alınır.

Ek Teminatlar

Temel teminatların yanı sıra, ek teminatlar da ek ücret karşılığında alınabilir. Örneğin, evinizdeki taşınabilir değerli eşyaları da kapsama eklemek veya hasar durumunda geçici barınma masraflarını güvence altına almak gibi ek teminatlarla koruma düzeyini artırabilirsiniz.

Hasar Durumunda İşleyiş

Doğal afetin meydana gelmesi durumunda, hasarı derhal sigorta şirketine bildirmeniz önemlidir. Sigorta şirketi, hasar tespiti için gerekli incelemeleri yapacak ve tazminat sürecini başlatacaktır. Hasar tespit raporunun tam ve doğru olarak sunulması, tazminat sürecinin hızlı ve sorunsuz ilerlemesine yardımcı olur.

Sigorta Bedeli ve Prim Hesaplaması

DASK primleri, konutun özelliklerine, bulunduğu bölgeye ve yapı maliyetine göre belirlenir. DASK primleri makul düzeyde olup, deprem riskine karşı alınan önemli bir güvencedir.

Sigorta Limitleri

DASK poliçesi, belirli bir sigorta limitiyle sınırlıdır. Bu nedenle, konutunuzun gerçek değerini yansıtan bir sigorta bedeli seçmek önemlidir. Aksi takdirde, olası bir hasar durumunda tazminat miktarı yetersiz kalabilir. DASK hakkında daha detaylı bilgi almak ve aklınızdaki soru işaretlerini gidermek isterseniz, siz de generali.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

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