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Dardanel, İhracat Hacmini Büyütmeye Yönelik İşbirlikleri İçin Anuga’daydı

Türkiye’nin balık ve deniz ürünleri uzmanı Dardanel, Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen, dünyanın gıda sektörüne yönelik en büyük fuarlarından biri olan Anuga’ya katılarak yeni ürünlerinin tanıtımını yaptığı gibi ihracat coğrafyasını genişletecek görüşmelerde de bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2023 Çarşamba 12:24
Dardanel, İhracat Hacmini Büyütmeye Yönelik İşbirlikleri İçin Anuga’daydı
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Tam 39 yıldır sağlıklı, kaliteli ve güvenilir ürünlerini tüketicilerle buluşturan Dardanel, global pazarlarda adından söz ettirmeye devam ediyor. Uluslararası alandaki tanıtım ve işbirliklerini artıran Dardanel, 7-11 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen, dünyanın gıda sektörüne yönelik en büyük ve en önemli fuarlarından Anuga’ya katıldı. Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen’in önderliğinde ihracat ekibinin hazır bulunduğu fuarda şirket, ürünlerini potansiyel alıcılarla buluşturdu, yeni ülke ve bölgelerle işbirliği görüşmelerinde bulundu. 118 ülkeden 8 bine yakın firmanın stand açtığı fuar, gıda sektörünün buluşma noktası niteliği taşıyor.

İnovatif bakış açısı ile Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlarla tüketicilerin sağlıklı ve lezzetli gıdaya pratik bir şekilde ulaşabilmesi için geliştirdiği ürünlerini uluslararası katılımcılara tanıtan şirket, fuarda yoğun ilgi gördü. Dardanel fuarda kısa bir süre önce bünyesine kattığı ve ürün portföyünü geliştirdiği Yunan deniz ürünleri markası Kallimanis’in de yeni ürünlerinin tanıtımını yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner
Önen; “Dardanel ve Kallimanis’in büyümesi için çok verimli bir fuar oldu”

Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, “Dardanel olarak süregelen başarımızı teyit ettiğimiz, sektörün yenilikleriyle buluştuğumuz ve işbirliği olanakları elde ettiğimiz bir fuar süreci geçirdik. Anuga gibi dünyanın en büyük fuarlarında bulunmak yeni işbirlikleri geliştirmek özelikle deniz ürünleri pazarında dikkat çekecek ürünlerimizin tanıtımını yapmamız açısından bizim için büyük önem taşıyor. Beklentimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştığımız çok verimli bir fuar oldu. Ayrıca bu yıl fuarın teması olan ‘Sürdürülebilir Büyüme’ konusu bizim için de çok önemli. Dardanel olarak sadece büyümeye odaklanmıyoruz, aynı zamanda kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomi yaratmayı hedefliyoruz. Ton balıklarının avlanma aşamasından malzeme seçimi ve geri dönüşüm süreçlerine kadar birçok alanda yüksek standartlar uyguluyoruz. Sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için somut adımlar atıyoruz.” dedi.

Anuga bu yıl “Sürdürülebilir Büyüme” ana teması altında yeni işbirlikleri ile birlikte gıda endüstrisinin güncel temalarına odaklanan çeşitli etkinlik ve konferans programları da sundu. 8 bine yakın katılımcının yer aldığı fuara Belçika, Çin, Almanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya, Türkiye ve ABD gibi ülkeler katılım gösterdi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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