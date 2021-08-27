banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 32
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1451.3
ALTIN
485.76
DOLAR
8.3755
STERLİN
11.5449
EURO
9.8824
CHP Lideri Büyükşehir Başkanları İle Muğla'da
CHP Lideri Büyükşehir Başkanları İle...
2 Nu'lu Baroya Kayıtlı Olmayan Avukatlara Dosya Verilmiyor
2 Nu'lu Baroya Kayıtlı Olmayan...
Uzm.Dr.Navdar:Pandemi Henüz Bitmedi Lütfen Kurallara Uyalım
Son Dakika
Uzm.Dr.Navdar:Pandemi Henüz Bitmedi Lütfen Kurallara...
Halkımızın Yüzde 80'i Neden Ekonomiden Memnun Değil ?
Son Dakika
Halkımızın Yüzde 80'i Neden Ekonomiden...

Dalındaki şeftaliyi hasat edip ihtiyaç sahiplerine yolladılar

Hem ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılıyor, hem israf önleniyor. Gönüllü Son Hasat Projesi Türkiye’nin dört bir yanında gıda farkındalığını artırmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ağustos 2021 Cuma 14:40
Dalındaki şeftaliyi hasat edip ihtiyaç sahiplerine yolladılar
banner171

İzmir’in Selçuk ilçesinde yetişen hasat edilmeyen şeftaliler; İzmir Tarım İl Müdürlüğü, Konak ve Selçuk İlçe Tarım Müdürlükleri, Spor Toto Kulübü Başkanlığı, Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin ortak yürüttüğü Gönül Son Hasat Projesi kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından projeye katılan üniversite öğrencileri ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.  

Sürdürülebilir gıda zincirinin sağlanması, Türkiye’de gıda bankacılığının yayılması için gönüllülük ve sosyal sorumluluk esasının şart olduğunun altını çizen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne dikkat çekiyor.

“BM’nin açıkladığı bu yeni dönem ile artık başarının tanımı değişti. Başarı; salt ekonomik değil, içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye sağladığımız sosyal faydayla doğru orantılı. Taze meyve sebze sektöründe yüzde 50’lere varan kayıp, ciddi anlamda bir israf. Gönüllü Son Hasat Projemiz ile çiftçisinden mühendisine, öğrencisinden toplumun her kesiminde gıda farkındalığını yaratmaya devam ediyoruz. İlk etkinliğimiz İzmir’in Kınık ilçesindeydi. İkinci durağımız olan Selçuk’a; 50’den fazla öğrencimiz değişik illerden geldi. İçlerinde Suriye, Çad gibi farklı ülkelerden gelip Türkiye’de okuyan ve projenin bütün adımlarında yer almayı planlayan gençlerimiz var. Projemiz ile gençlerimiz hem dalında kalan tarım ürünlerini ihtiyaç sahibi ailelere sunuyor hem de gıda israfının önüne geçiyor. Bu başarı tablosu bizi gururlandırıyor.”

Uçak, 2020 yılında Türkiye geneli şeftali ve nektarin ihracatının yüzde 69 ivmeyle 153 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2021 yılı 1 Mayıs-25 Ağustos itibariyle de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 142 milyon dolara ulaştığını sözlerine ekleyerek, “Sadece ihracat değil, bu projenin üretim ayağında da gençlerimize çok faydası var. Amacımız ülkemizdeki kolektif aklı uyandırmak ve gıda güvenliğini önceleyen ulusal bir bilinç inşa etmek.” dedi.

Şeftali gönüllü son hasadı; Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Demircan, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, İzmir Tarım İl Müdürü Mustafa Özen, Konak Tarım İlçe Müdürü Ruhsan Özdemir Çiftçi, Selçuk Tarım İlçe Müdürü Mustafa Acarğil, İzmir Ziraat Odaları Birliği Başkanı İbrahim Erdallı katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP Lideri Büyükşehir Başkanları İle Muğla'da
CHP Lideri Büyükşehir Başkanları İle Muğla'da
UKOME, İBB’nin “Yeni Taksi” Talebini 8’nci Kez Reddetti
UKOME, İBB’nin “Yeni Taksi” Talebini 8’nci Kez Reddetti
2 Nu'lu Baroya Kayıtlı Olmayan Avukatlara Dosya Verilmiyor
2 Nu'lu Baroya Kayıtlı Olmayan Avukatlara Dosya Verilmiyor
‘İstanbul'un Yıldızları' Tokyo'da Parlayacak
‘İstanbul'un Yıldızları' Tokyo'da Parlayacak
8.Barış ve Sevgi Buluşmalan Başlıyor
8.Barış ve Sevgi Buluşmalan Başlıyor

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169