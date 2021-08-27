Dalındaki şeftaliyi hasat edip ihtiyaç sahiplerine yolladılar

İzmir’in Selçuk ilçesinde yetişen hasat edilmeyen şeftaliler; İzmir Tarım İl Müdürlüğü, Konak ve Selçuk İlçe Tarım Müdürlükleri, Spor Toto Kulübü Başkanlığı, Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin ortak yürüttüğü Gönül Son Hasat Projesi kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından projeye katılan üniversite öğrencileri ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Sürdürülebilir gıda zincirinin sağlanması, Türkiye’de gıda bankacılığının yayılması için gönüllülük ve sosyal sorumluluk esasının şart olduğunun altını çizen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne dikkat çekiyor.

“BM’nin açıkladığı bu yeni dönem ile artık başarının tanımı değişti. Başarı; salt ekonomik değil, içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye sağladığımız sosyal faydayla doğru orantılı. Taze meyve sebze sektöründe yüzde 50’lere varan kayıp, ciddi anlamda bir israf. Gönüllü Son Hasat Projemiz ile çiftçisinden mühendisine, öğrencisinden toplumun her kesiminde gıda farkındalığını yaratmaya devam ediyoruz. İlk etkinliğimiz İzmir’in Kınık ilçesindeydi. İkinci durağımız olan Selçuk’a; 50’den fazla öğrencimiz değişik illerden geldi. İçlerinde Suriye, Çad gibi farklı ülkelerden gelip Türkiye’de okuyan ve projenin bütün adımlarında yer almayı planlayan gençlerimiz var. Projemiz ile gençlerimiz hem dalında kalan tarım ürünlerini ihtiyaç sahibi ailelere sunuyor hem de gıda israfının önüne geçiyor. Bu başarı tablosu bizi gururlandırıyor.”

Uçak, 2020 yılında Türkiye geneli şeftali ve nektarin ihracatının yüzde 69 ivmeyle 153 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2021 yılı 1 Mayıs-25 Ağustos itibariyle de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 142 milyon dolara ulaştığını sözlerine ekleyerek, “Sadece ihracat değil, bu projenin üretim ayağında da gençlerimize çok faydası var. Amacımız ülkemizdeki kolektif aklı uyandırmak ve gıda güvenliğini önceleyen ulusal bir bilinç inşa etmek.” dedi.

Şeftali gönüllü son hasadı; Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Demircan, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, İzmir Tarım İl Müdürü Mustafa Özen, Konak Tarım İlçe Müdürü Ruhsan Özdemir Çiftçi, Selçuk Tarım İlçe Müdürü Mustafa Acarğil, İzmir Ziraat Odaları Birliği Başkanı İbrahim Erdallı katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)