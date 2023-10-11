Dünyaca ünlü markaların Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olan Saat&Saat, çocuklara ve gençlere zamanın değeri konusunda farkındalık kazandırabilmek için geçen yıl başlattığı Akıllı Saatler Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’ni bir adım ileriye taşıyor. Projenin ilk iki yılında, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle İstanbul’da ki toplam 39 okulda 417 öğretmene ve 13 bin öğrenciye ulaşan Saat&Saat, zamanın tükenen bir kaynak olduğunu ve bu kaynağı bilinçli biçimde kullanmayı erken yaşlarda öğretmek adına, Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul’un yanı sıra Ankara ve İzmir’de 100 okula ulaşmayı hedefliyor.

Eğitimlerinde, bedensel sağlık ve gelişimin biyolojik ritmini “akıllı biyolojik saat” başlığı ile aktaran Akıllı Saatler Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, eğitim, spor, hobiler ve teknolojiyi doğru ve verimli kullanma konuları ise “akıllı zaman yönetimi” başlığı altında çocuklara kazandırılıyor. Çocukların ve gençlerin günlük yaşamlarında dengeli bir zaman yönetimi yapabilmesine yardımcı olan bu eğitim, aynı zamanda günümüzde en çok zaman tüketen teknoloji ve mobil cihaz kullanımı konusunda da bilinç kazandırmayı hedefliyor. Yarının büyüklerine zamanın değerini anlatma misyonuyla sürdürdüğü proje kapsamında Saat&Saat, imkanı olmayan öğrencilere de hobilerini desteklemek amacıyla burs olanağı sağlıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

Türkiye genelinde Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belirlenecek toplamda 100 okulda eğitimler vermeyi hedeflediklerini belirten Saat&Saat Pazarlama Direktörü Ayşem Suner, “Giderek hızlanan günlük hayat temposunda, zamanın ne kadar değerli olduğunun bilinciyle, çocuk ve gençlerimize en hızlı tükenen kaynağımız olan zamanı planlama bilincini kazandırmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz 2 yılda İstanbul’da ki toplam 39 okulda yaklaşık 13 bin öğrenciye ulaştık. Projemizi Türkiye’nin farklı yerlerindeki çocuklara ulaştırmak amacıyla, ‘Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Okul’ için yola çıkıyor ve toplamda 20 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir’deki okullarımızda #şimdiçocuklarınzamanı diyoruz” şeklinde konuştu.

Saat&Saat’in hayata geçirdiği projeyle, pek çok çocuğun hem eğitim hem de sosyal faaliyetlere katılma konusunda önemli aşamalar kaydettiğini ifade eden İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, “Sı nav zamanlarını doğru kullanmaktan tutun da, mevsim geçişlerindeki hastalanma oranlarına kadar biyolojik zaman ve zaman yönetimi, eğitim hayatıyla iç içe kavramlar. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu konuda bilinçlenmesinin, gelecek nesillerin başarılarını her anlamda artıracağına inancım tam” şeklinde konuştu.

Proje kapsamında zaman yönetimi eğitimlerini koordine eden İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, zamanı yönetebilmenin bazen yetişkinler için bile güç olduğunu ifade etti. Pembecioğlu “Bireyler, çocukluk dönemlerinden başlayarak zamanın önemini kavrar, kendilerine bir gündem oluşturur ve bu planı takip edebilirlerse, diledikleri her şeyi başarabilirler. Zaman; yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, satın alınması mümkün olmayan evrensel bir kaynaktır. Başarılı insanların bizden daha fazla zamanı yoktur, bu kişiler zamanlarını etkili kullandıkları için başarılıdırlar. Zamanı hangi değerler karşılığında harcayacağımızı önceden belirleyebilirsek, zamanı kendimize katabilir ya da onu bir şeylere dönüştürme gücünü elimizde tutabiliriz. Yaşamın hangi alanlarına ne kadar zaman ayıracağımızı bilinçli bir şekilde programlayabilir, bir değerler dizgesi olan zamanı yönetebilir, sonuçta zamanı başarıya, mutluluğa, dönüştürebiliriz” şeklinde konuştu.

Oldukça soyut bir kavram olan “zaman”ı, bedensel olarak da çocuk ve gençlere anlatan bu programda, biyolojik saat eğitimlerini planlayan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Prof. Dr. Betül Ulukol, insanın kendi bedeninde var olan ve doğal dengesini sağlayan bu gücün döngüsel nitelikte bir kavram olduğunun altını çiziyor. Ulukol, “Doğadaki tüm canlılarda olduğu gibi insanlarda da birçok sistem, işlevlerini sahip olduğu biyolojik saat döngüsüne uygun olarak yürütür. Uyku ve beslenme düzeni, zihinsel ve fiziksel etkinlikler, hormonal değişimler doğal olarak kendi biyolojik saatimize göre işler. Sağlıklı bir hayat için bize düşen görev biyolojik saatimize uygun olarak yaşamaktır” dedi. Bu projede çocukları biyolojik saat döngüsü hakkında bilgilendirmeyi ve yaşamlarını kendi akıllı saatlerine uygun şekilde planlamaları için motivasyonlarını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Ulukol, sözlerine şöyle devam etti: “Erken yaşta alınan biyolojik saat eğitimi, çocuklukta olduğu kadar erişkinlikte de bireylerin yaşamlarını sağlıklı ve verimli sürdürebilmeleri için son derece değerli ve etkilidir.”

Kayanak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)