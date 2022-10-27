Cumhuriyetimizin 99. Yılı Kutlu Olsun

CUMHURİYETİMİZİ KOLAY KURMADIK

O dönemlerde kimisi Amerika mandası olalım,kimisi artık savaş ile olacak bir şey yok derken Mavi Gözlü,Sar Saçlı bir yiğit meydana çıkarak özgürlüğümüz için ölümü göze alarak savaştı.

Mustafa Kemal Paşa en zor şartlar atında o zaman arkadaşlarına “emperyalistler sadece güçten anlar ve tek kurtuluşumuz savaşarak özgürlüğümüzü elde edeceğiz” diyerek 7 düvele karşı kıt kaynaklarla savaşarak 623 yıllık bir Osmanlı İmparatorluğunun bakiyesi üzerine yep yeni modern bir cumhuriyet kurdu.

SİYASETÇİLER CUMHURİYETİMİZİN 2.YÜZYILINDA GENÇLERİMİZE NE VAAD EDİYOR ?

Gençlerimiz,emeklilerimiz başta olmak üzere özetle halkımızın tamamı siyasilerin derde deva olmayan kısır çekişmeler yerine tencere’nin kaynamasın yönelik çabaların içinde olmasını istiyor. Ancak bazı liderlerin gelecek nesiler için değil gelecek seçimler için çalıştığını görmek halkımızı üzüyor. Makam mevki sahipleri halkın bunca sıkıntıya rağmen kendilerine tanıdığı krediyi hoyratça harcamaları ülkemizin yararına değil.

HEP BERABER CUMHURİYETİMİZİN 2.YÜZYILINDA ÜLKEMİZ ADINA ÇALIŞALIM…

Siyasiler acilen kırıcı ve yıpratıcı dillerini düzetmeleri lazım. Herkesin cumhurbaşkanı olan Erdoğan’ın Millet İttifakına İlet ve Zillet sıfatı takması hoş ve doğru değil. Devlet Bahçeli’nin şu kurumu kapat,şunu bu veya bu şekilde işlem yapın diyerek kavgacı bir dili ön plana çıkarması ülkemizin yararına.

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanına baş çalan demesi kabul edilebilir değil.

İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener’in kullandığı …şak ,ifadesi sokağa yumruk ve tekme olarak yansıyor.

Bizler Gazete ve yayın grubu olarak Başta İstanbul’un 39 ilçesi olmak üzere ülkemizin 81 ilinde seçmen ile röportaj yapıyoruz emin olun barış ve sevgi dili kullanan siyasi kazanacak . Ülke kavga ve ayrıştırmadan çok şey kaybetti.

Bari Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına girmeye sadece bir sene kala artık ayrıştırıcı dilimizi değiştirsek daha iyi olmaz mı ?

Biz anketlerimizi telefon ile değil halkın gözünün içine bakarak mimiklerini yüz ifadelerini ve ses tonlarına da bakarak fikir sahibi oluyoruz. Seçimde kazanmak isteyen liderler mutlaka barış sevgi ve kardeşlik dilini kullanmaları herkesin yararınadır.

29 Ekim 1923 Yılında yani tam 99 yıl önce zor şartlarda kurulan Cumhuriyetimizin kıymetini bilelim.

Baskı,şiddet,ayrıştırıcı dilin bu aşamadan sonra hiç bir kimseye yararı olmayacak.

Bu ülke hepimizin haydi gelin ülkemizi 2.yüzyıla hep beraber daha güçlü bir şekilde taşıyalım.

Muhalefet hiçbir zaman hükümet bir şey yapmadı demesin iyi yaptıklarını da söylesin kötü yaptıklarını da.

Hükümette CHP’nin tek çaktığı çivisi yok demesin. Unutulmasın ki Atatürk ve silah arkadaşları olmasaydı bugün bir gemicinin oğlu olan Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olma şansı olur muydu ? CHP savaş meydanlarında Şeker fabrikası, Sümebank,Demir Çelik,Tekel başta olmak üzere 45 fabrika kurduğu unutmasın.

Bugünkü CHP‘li yöneticilerde parti büyüklerinin Vecihi Hürkuş,Nuri Paşa (Killigil) Ve Nuri Demirağ’a sahip çıkabilselerdi bugün dünyanın en büyük ve modern uçaklarını,en gelişmiş askeri silah ve mühimatlarını biz yapıyor olacaktık.

ABD hem milyar dolarlarımızı alıp hem de uçaklarımızı veremezlik yapamazdı.Çünkü onlardan daha iyi uçakları biz üretiyor olacaktık.

Olan oldu giden gitti bari bundan sonra enerjimizi bir birimiz ile cebeleşerek boşa heba etmeyelim…

Cumhuriyetimiz İlelebet yaşayacaktır…

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTAH)