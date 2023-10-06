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Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılına Özel 100 Çınar Dikilecek (videolu)

Zeytinburnu Belediyesi, ‘Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılında 100 Çınar Ağacı’ sloganıyla medeniyetimizde nesiller arasında köprü vazifesi gören çınar ağaçlarını; ilçenin muhtelif alanlarına Zeytinburnu'ndaki öğrencilerle birlikte dikecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2023 Cuma 14:58
Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılına Özel 100 Çınar Dikilecek (videolu)
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 “GELECEĞİMİZİ EMANET ETTİĞİMİZ GENÇLERİMİZE ÇINAR AĞAÇLARIMIZI EMANET EDİYORUZ”

İlk çınarı Zeytinburnu Ortaokulu öğrencileri ile birlikte 6 Ekim Cuma günü Zeytinburnu Kaymakamlık Binası önündeki yeşil alana diken Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Milletçe Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutluyoruz. Zeytinburnu’nda 100’üncü yılın hatırasını yaşatmak üzere Zeytinburnu Ortaokulu öğrencilerimizle 15 Temmuz ve Kaymakamlığımızın önüne bir çınar diktik. 100’üncü yıl vesilesiyle ilçemize 100 çınar ağacı dikeceğiz. Hepinizin bildiği gibi çınar ağacı medeniyetimizde nesillerin sürekliliğini ifade eder. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimize Cumhuriyetimizin 100. yılında diktiğimiz ağaçlarımızı emanet ediyoruz. Tıpkı Cumhuriyetimizi koruyup kollayacakları ve al bayrağın altında durduğumuz müddetçe ilelebet yaşatacakları gibi. Türkiye Yüzyılı hayırlı olsun.”

dedi. PROJE İLÇENİN TAMAMINI KAPSIYOR Uzun ömürlü olmasıyla bilinen çınar ağaçları; Zeytinburnu’ndaki okul bahçeleri, meydanlar, parklar, bulvarlar, cami avluları gibi alanlarda konumlandırılacak. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek proje ilçenin tamamını kapsayacak. Cumhuriyetin 100. yıl hatırasının daha kalıcı olmasının hedeflendiği projede her çınarın önünde özel tasarım levhalar yer alacak.

Video Linki: 

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 06.10.2023 17:45
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