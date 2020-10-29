Cumhuriyet Tarihinin İlk Seramik Üreticisinden Atatürk’e Saygı Eseri

İşte Atatürk’ün gösterdiği kalkınma hedefleri doğrultusunda temelleri atılan Cumhuriyet tarihinin ilk seramik üreticisi Kaleseramik, bugün Türkiye’nin en büyük seramik üreticisi olarak, ülkemizi dünya seramik sektörünün en ön saflarında başarıyla temsil ediyor.

Yenilikçi ürünleri ile sektöre öncülük eden Kaleseramik’in devrim niteliğindeki ürünü ise; dünyanın ilk, Türkiye’nin tek, en ince, en büyük porselen seramik levhası Kalesinterflex. Kullanım alan çeşitliliğiyle sektörde bir ilk olan Kalesinterflex, Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünde çok değerli bir portreyi ölümsüzleştirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına Atatürk’ün portresini 120X360 santimetre boyutlarındaki Kalesinterflex’e bastıran Kaleseramik, Ulu Önder’e olan minnet ve saygısını bir kez daha ortaya koydu.

Seramik sektörü, ülkemizin gerek üretim gerekse ihracat noktasında dünyada söz sahibi olduğu az sayıdaki sektörden bir tanesi. Türkiye’nin bugün dünya seramik liginde en önemli oyuncular arasında yer almasında ise, 1962 yılında ülkemizin ilk seramik duvar karosu ihracatını yapan Kaleseramik, büyük ve öncü bir role sahip.

İhracatın ülkemizde yeni yeni başladığı bir dönemde Kale Grubu’nun Kurucusu ve Onursal Başkanı merhum İbrahim Bodur, kendi ürettiği ürünü yine kendi girişimiyle dünya pazarlarına sunarak, muazzam bir başarıya imza attı. O günden bu yana seramik ihracatında ön saflarda yer alan Kaleseramik, bugün 100’ü aşkın ülkeye yaptığı 100 milyon doların üzerindeki ihracat rakamıyla sektöre öncülük etmeye devam ediyor. Kaleseramik’in ihracattaki en büyük gücü ise, yine İbrahim Bodur’un vizyonunun, cesaretinin bir örneği olan inovatif ürünü Kalesinterflex oluşturuyor. Aynı sektördeki profesyonellerin bile imkansız dediği, devrim niteliğindeki Kalesinterflex, dünyanın ilk, Türkiye’nin tek, en ince, en büyük ve esnek porselen seramik levhası olarak, bugün dünyanın en büyük üreticisi Çin’e dahi ihraç ediliyor.

“Seramiğin kaderini değiştirdik”

Kaleseramik’in Çanakkale Çan ilçesinde yer alan fabrikalarında çalışanları ile 29 Ekim’i kutlamak üzere bir araya gelen Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefle yola çıkan, değerli büyüğümüz İbrahim Bodur, küresel vizyonuyla, öngörüsüyle, eğitimiyle, çalışkanlığıyla ve milletinden aldığı güçle iş dünyasında çok büyük başarılara imza attı. Tüm hayatı boyunca üretimin, Türkiye’nin bir numaralı meselesi olduğunu, bir ülkenin üretmeden, sanayileşmeden, bir değer yaratmadan, yalnız tüketmekle kalkınamayacağını savundu. Kendisinden aldığımız cesaretle bizim de hedefimiz her zaman üretmek ve değer yaratmak oldu. Bu anlayış sayesinde kendisinin 63 yıl önce Anadolu’da toprağa ektiği tohum bugün dallarıyla hem Türkiye hem de dünyanın dört bir yanına uzanan bir çınara dönüştü.” diye konuştu.

Atatürk’ün portresi 29 Ekim anısına 120X360 cm Kalesinterflex’e basıldı!

Akbaş bu özel günde; “İnsan, teknoloji ve tasarım odaklı yaptığımız geliştirmeler sayesinde Kalesinterflex, bugün mutfaklarda tezgah, banyolarda mobilya, yaşam alanlarında masa, TV ünitesi, duvar tablosu gibi geniş bir ürün yelpazesiyle pek çok farklı alanda kullanılıyor. Biz de Kaleseramik olarak; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına bu ürünümüzün üzerine Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini bastırdık. 120x360 cm ebatlı portre ile hem Atatürk’e olan minnet borcumuzu ödemek hem de bugüne özel ölümsüz bir eser bırakmak istedik.” diyerek Kaleseramik çalışanlarI ile birlikte Kalesinterflex’ten hazırlanan Atatürk portresinin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.