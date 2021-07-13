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Cumhurbaşkanı Tatar, TİNGADER’e konuk olacak

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TİNGADER’in video sistemiyle düzenlediği konferansına katılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Temmuz 2021 Salı 18:40
Cumhurbaşkanı Tatar, TİNGADER’e konuk olacak
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TİNGADER (Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği)’in video sistemiyle düzenlediği konferansına katılacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TİNGADER Genel Başkan Yardımcısı Gazeteci-Yazar Müslüm Aktürk’ü telefonla aradı. KKTC’de bulunan TİNGADER YİK Üyesi Mehmet Kolbudak’ın sağladığı görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçim çalışmaları döneminde yazılarıyla kendisine destek veren Müslüm Aktürk’e teşekkür etti.

Müslüm Aktürk ise, devletin ve milletin menfaati için çaba sarf eden devlet adamlarına katkı sunmayı görev olarak kabul ettiğini ve bundan mutluluk duyduğunu bildirdi.

TİNGADER olarak her hafta internet üzerinden konferans yaptıklarını, ara verdikleri söz konusu toplantılara Eylül ayında yeniden başlamayı planladıklarını hatırlatan Aktürk, “Sizi de ağırlamak isteriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar da uygun bir tarihte TİNGADER’in toplantısına katılabileceğini söyledi. Görüşmede diğer konular da ele alındı.

Müslüm Aktürk, “KKTC’DE KAOSTAN ÖNCE SON ÇIKIŞ” başlıklı yazısının bir bölümünde şu ifadeyi kullanmıştı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yarın en kritik Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Yılan hikâyesine dönen ve aklı başında hiçbir Türk’ün kabul edemeyeceği tavizler istendiği için gerçekleşmeyeceği apaçık ortada olan ‘Rumlarla federasyon’ inadını savunan Mustafa Akıncı ile bu uçuk projeye karşı çıkan Ersin Tatar arasındaki seçim KKTC açısından gerçekten ‘kaostan önce son çıkış’ olarak değerlendirilmelidir.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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