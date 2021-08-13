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Cumhurbaşkanı Erdoğan Selin Vurduğu Kastamonu'na Gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki çalışmaları incelemek üzere Kastamonu Bozkurt'a gideceği belirtildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ağustos 2021 Cuma 12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan Selin Vurduğu Kastamonu'na Gidiyor
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Sel Bölgesindeki Çalışmalar Devam Ediyor

Sel bölgesinde yardımlar,arama kurtarma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Sel bölgesinde zaman zaman elektrik kesintileri yapılmak durumunda kalınsa da GSM operatörlerinin mobil istasyonları ile iletişim sorunu çözüldü. Edinilen son dakika bilgisine göre arama kurtarma faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Afet bölgesinde dün akşam saatlerine kadar 17 olarak belirlenen can kaybı gece boyu devam eden çalışmalar neticesinde bu sabah 27 olarak güncellendi.

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