Cumhurbaşkanı Erdoğan: “122 Yeni Okulumuz İstanbul’a Hayırlı Olsun”

İstanbul Valiliği’nin İstanbul Eğitim Yatırımları projesi çerçevesinde İstanbul’a kazandırılan 122 yeni eğitim kurumunun toplu açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Aralarında Fatma Süslügil İlkokulu ve Ayhan Şahenk Ortaokulu’nun da bulunduğu toplu açılış törenlerine Haliç Kongre Merkezi’nden telekonferans bağlantısıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaklaşık 3.5 milyon öğrencimizin bulunduğu İstanbul’umuzun eğitim altyapısını güçlendirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Medeniyetimizin göz bebeği bu kadim şehri hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Okullarımız tüm İstanbullu kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

2.5 YILDA 2 MİLYAR 140 MİLYON TL’LİK YATIRIM

1 Temmuz 2019 - 16 Şubat 2022 tarihleri arasında bin 321 derslikten oluşan 56 okulun Milli Eğitim Bakanlığınca, bin 280 derslikten oluşan 39 okulun İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi vasıtasıyla, 27 okul 556 derslikten oluşan 27 okulun ise hayırsever vatandaşlar tarafından İstanbul’un eğitimine kazandırıldığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün inşası tamamlanan toplam 122 okulumuzu resmen hizmete almış bulunmaktayız. Eğitim kurumlarımızın 5’i Özel Eğitim Uygulama Okulu, 2’si Bilim Sanat Merkezi, 3’ü Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, 2’si Güzel Sanatlar Lisesi olarak hizmet vermektedir. Böylece 2.5 yıl gibi kısa sürede 3 bin 157 dersliğe sahip 122 modern eğitim tesisini İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunmuş oluyoruz. Açılışını yaptığımız okulların toplam yatırım bedeli 2 milyar 140 milyon lirayı geçiyor. Eğitim ve öğretim hizmetlerinin kalitesini daha da artıran bu yatırımların öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hayırseverlerimiz başta olmak üzere yatırımların inşasına maddi manevi destek veren herkese ve ilgili tüm kurumlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“DERSLİK VE ÖĞRETMEN SAYISINI ÜÇ KATINA ÇIKARDIK”

Yaklaşık 3.5 milyon öğrencinin eğitim gördüğü İstanbul’da eğitim altyapısını güçlendirme çalışmalarına öncelik verdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Medeniyetimizin göz bebeği bu kadim şehri hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz.”açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “2002 yılında yani göreve geldiğimiz zaman İstanbul’da var olan 40 bin civarında olan derslik sayısını bugün üç kattan fazla artırarak 129 bin derslik seviyesine taşıdık. 67 bin olan öğretmen sayısını yine üç kat artırarak 176 bine ulaştırdık. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz öğretmen atamalarında önceliği ve ağırlığı İstanbul’a veriyoruz. 31 Ocak 2022 tarihinde ataması yapılan 15 bin öğretmenin yarısı yani 7 bin 500’ü İstanbul’da göreve başladı. Öğretmen sayısındaki bu iyileşme sınıf mevcutlarına da olumlu bir şekilde yansıdı. 2002 yılında ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 40 iken, bugün bu sayı 21’e inmiştir.”

İSTANBUL’A YAPILACAK TOPLAM EĞİTİM YATIRIM TUTARI 10 MİLYAR TL

İstanbul’da eğitim öğretim alanında yakalanan bu ivmeyi daha da yukarı taşıma konusunda kararlı olduklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hazırlıklarımızı yaptık, eksiklerimizi tespit edip yatırım programlarımıza son şeklimizi verdik. Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı kapsamında İstanbul’umuzda 5.1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 adet projeyi hayata geçireceğiz. Yine bu yıl için, İstanbul Devlet Yatırım Programı çerçevesinde, 2 bin 356 derslikli 78 adet projeye toplam 3,8 milyar liralık kaynak ayırdık. Bu iki program sayesinde 2022 senesi boyunca toplam 8,9 milyar liralık yatırım yaparak 275 projeyi şehrimize kazandırmayı planlıyoruz. Bu rakama inşasını planladığımız bin adet yeni anaokulunu da eklediğimizde İstanbul’a yapılacak toplam eğitim yatırım tutarı 10 milyar TL’yi geçecektir.” ifadesinde bulundu.