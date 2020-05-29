COVID-19 Etkisiyle Değişen İş Gücü ve İnsan Kaynakları

Yeni düzenle birlikte, özel sektörden pek çok kişi evden çalışıyor. İş planlamaları sanal toplantılar aracılığıyla gerçekleştirilirken, tüm eğitim ve etkinlikler artık tamamen dijital kanallardan yürütülüyor. Karantina uygulamaları hayatımıza girdiğinden beri, farklı sektörlerde farklı çalışma şartlarına uygun birbirinden değişik modellemeler, iş dünyasında genel bir hareketliliğe sebep oldu. Uzaktan çalışma disiplininin hayatımıza girmesiyle gelişen bu benzersiz değişim, sadece nereden çalıştığımızı değil, yaptığımız işin niteliğini ve nasıl yaptığımızı da etkiler oldu.

Dünya çapında, üretim sektöründe yer alan birçok köklü firma, tüm altyapısını yeniden modelleyerek cerrahi maske veya sağlık sektörünün ihtiyaçlarına göre yeniden üretime geçti. Bu süreç içerisinde otomotiv firmalarının solunum cihazı, dünyaca ünlü moda markalarının maske üretimine şahit olduk.

Dönüşüm ve çevikliğin bu denli önemli olduğu böylesine kritik bir dönemde en büyük yük, hiç şüphesiz yöneticilerin ve çalışanların omzunda yer alıyor. Günümüzün hızlı değişen koşullarına aynı hızda cevap verebilmek, çalışanlarımızı ve organizasyonumuzu zihnen bu sürece hazırlamak, en büyük önceliklerden biri haline geldi.

Bu koşullar altında adaptasyonu en hızlı şekilde sağlamak adına çalışan eğitimi de önemli başlıklardan bir diğeri. Bizler, itelligence Türkiye olarak, uzaktan çalışma koşullarında çalışanlarınızın gelişim sürecini sürdürülebilir kılmanız için sunduğumuz uzaktan eğitim platformu ile bu süreçte müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Farklı büyüklükteki işletmelerin ihtiyaçlarına göre ölçeklendirdiğimiz SAP SuccessFactors Eğitim Paketleri sayesinde uzaktan öğrenme yönetimi uygulamalarını 4-6 haftada hayata geçiriyoruz. Eğitim süreç yönetiminin yanı sıra, deneyimi iyileştirmek için sunduğumuz sosyal eğitim yaklaşımıyla çalışan motivasyonunuzun en üst seviyede tutulmasını hedefliyoruz.

İki ayrı paket olarak sunduğumuz SAP SuccessFactors Eğitim Paketleri’nden size uygun olanı seçebilir, çalışanlarınızın gelişimi için gerekli temel eğitim süreçlerini uzaktan çalışma koşullarında da sürdürmeye devam edebilirsiniz. Artık eski normale dönmek mümkün değil! Bugünün koşullarında yeni normale çalışanlarınızla birlikte uyum sağlamak ve engelleri aşmak için yanınızdayız! Daha fazla bilgi için tıklayın. (Link)

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