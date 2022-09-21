banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.254,33
ALTIN
985,62
DOLAR
18,32
STERLİN
20,80
EURO
18,19
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser
Ümraniye Meydanına Ve İSPARK'ına Kavuştu
Ümraniye Meydanına Ve İSPARK'ına Kavuştu
İBB’ Den Çiftçiye 25 Milyon Liralık Buğday Tohumu, 4 Milyon TL’Lik Mazot Desteği
Son Dakika
İBB’ Den Çiftçiye 25 Milyon...
Özgür Karabat: "Bunun adı sosyal konut değil, rant projesi!" (HALK NE DEDİ VİDEO)
Son Dakika
Özgür Karabat:

Coşkunöz Eğitim Vakfı’ndan Avrupa Çapında Endüstri 4.0 Üretiminde Devrim Yaratacak İş Birliği!

Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), Avrupa Birliği projesi ‘ADDress For Future’ ile geleceğin teknolojilerinden katmanlı üretime yönelik Avrupa çapında bir eğitim ve iş birliği platformu oluşturacak. Projeyle Türkiye’de de sanayide katmanlı üretim teknolojilerinin benimsenmesinin hızlandırılması ve bu alandaki nitelikli iş gücünün artırılması hedefleniyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2022 Çarşamba 10:29
Coşkunöz Eğitim Vakfı’ndan Avrupa Çapında Endüstri 4.0 Üretiminde Devrim Yaratacak İş Birliği!
banner171

Meslekî ve teknik eğitim alanında global ölçekte öncü kuruluş olmayı misyon edinen Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), Avrupa Birliği (AB) iş birliğiyle gerçekleştireceği ADDress For Future Projesini, Bursa’da düzenlediği basın toplantıyla tanıttı. Proje, AB “Erasmus + KA220 (Yetişkin Eğitiminde İş Birliği Ortaklıkları)” programı kapsamında alınan fonla gerçekleştirilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Coşkunöz Holding ve Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, CEV’in 34 yılı aşkın zamandır nitelikli eğitim ve istihdama yönelik yürüttüğü faaliyetlere bir yenisini daha eklediğini ifade etti. Aktaş, “Sanayi üretiminde geleceğin en önemli teknolojilerinden olan ve 3 boyutlu yazıcılarla üretim yapılan katmanlı üretimi hem Türkiye’de hızlandırmak hem de Avrupa çapında ortak bir eğitim ve iş birliği platformu oluşturmak üzere ‘ADDress For Future’ projesini hayata geçirdik. Katmanlı üretim teknolojisi; otomotivden medikale, makine üretiminden savunma ve havacılığa kadar pek çok sektörde kullanılıyor. Sanayimizin dijital dönüşümüyle birlikte üç boyutlu yazıcı kullanabilen, katmanlı üretim mantığıyla düşünebilen nitelikli iş gücüne ihtiyaç her geçen gün daha fazla artıyor. Bu amaçla 2021 yılında Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezimizi (KÜME) açarak geleceğin mesleklerine yatırım yapmaya başladık. Şimdi de ‘ADDress For Future’ projesi ile katmanlı üretim teknolojilerinin benimsenmesini hızlandırmak istiyoruz” diye konuştu.

CEV Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu da proje detaylarıyla ilgili bilgi vererek “Daha önce açtığımız merkezimizle yurt dışında çok pahalı olan bu eğitimi yerelleştirerek, ülkemize hediye ettik. ‘ADDress For Future’ ise AB ile bu alanda ortak müfredat ve politikalar oluşturulmasına imkan sağlayacak bir platform olacak. Vakıf olarak amacımız, finansal zorluk yaşayan bireylere,

mesleklerinde bir adım öne çıkabilmeleri ve iş bulabilmeleri için ücretsiz fayda sağlamak" diye konuştu.

Projeyle Avrupa çapında eğitim bölgesi oluşturulacak

‘ADDress For Future’ Projesi ile 3 boyutlu baskı alanında eğitimler verilecek ve katmanlı üretim’ alanında Avrupa çapında bir eğitim bölgesi oluşturulacak. 30 ay sürecek projede ortak müfredatla fırsatı olmayanlar da katmanlı üretim eğitimlerine dahil edilerek nitelikli eğitim almaları sağlanacak. Ayrıca imalat sanayinin katmanlı üretim teknolojisine yönelik farkındalığı ve uygulama seviyesinin artırılması da projenin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Önemli kuruluşlar proje ortağı

CEV’in koordinatör olduğu projenin ortakları arasında Türkiye’den ve Avrupa’dan pek çok önemli kuruluş yer alıyor. Bu kuruluşlar; Bursa Valiliği, Gazi Üniversitesi, infoTRON Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Üretim ve Ticaret A.Ş., Madrid Politeknik Üniversitesi (İspanya), Bolonya Üniversitesi (İtalya), İspanyol Kaynak ve Birleştirme Teknolojileri Derneği (CESOL), Avrupa Toz Metalurjisi Derneği (EPMA) (Belçika) ve LOT-CONSULT EOOD (Bulgaristan – sağlık ve iş güvenliği hizmetleri).

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

Son Güncelleme: 21.09.2022 10:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Erteleme’ Kararını Öğrencilerin Arasında Yanıtla
‘Erteleme’ Kararını Öğrencilerin Arasında Yanıtla
Alzheimer’den Doğru Beslenme ile Korunun
Alzheimer’den Doğru Beslenme ile Korunun
N Kolay 44. İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka için koşar mısınız?
N Kolay 44. İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka için koşar mısınız?
İşlenmiş Gıdalar Bunamayı Tetikliyor!
İşlenmiş Gıdalar Bunamayı Tetikliyor!
Kraliçe’nin Ardından
Kraliçe’nin Ardından

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169