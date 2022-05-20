CONSTURCT IRAQ Erbi̇l Fuarı Türki̇ye İçi̇n Önemli̇ İhracat Kanalı

Kürdistan Bölge Hükümeti, Irak Cumhuriyeti Sanayi ve Madenler Bakanlığı, Erbil Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuara Türkiye ve Irak dışında İran, Mısır, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin ülke katılımları ile 200’ün üzerinde uluslararası firma eş zamanlı olarak gerçekleşecek Energy Iraq ve Hvac Iraq özel bölümüyle fuarda yerini alıyor.

IRAK’TA YENİ ELEKTRİK SANTRALİ İNŞASI PLANLANIYOR

Irak, halihazırda yaklaşık 8bin MW elektrik üretmekte olup, elektrik ihtiyacı ise 14-15bin MW seviyesindedir. Ülkenin, 2030 yılında ihtiyaç duyacağı elektrik 32bin MW olacak. Ayrıca, kamu elektrik şebekesinden evlere günde ortalama 7-6 saat elektrik verilebilirken özel imkanlar ile elektrik kullanımı ortalama 15-16 saate kadar çıkıyor. Irak’ın yapılandırılması kapsamında enerji santrali yapımını üstlenen İran, Çin ve Türkiye, ülkede 9.200 MW kapasiteli yeni elektrik santrali inşa etmeyi planlıyor.

IRAK’TA UFI ONAYLI ULUSLARARASI TEK İNŞAAT FUARI

80'den fazla ülkede, 50.000'den fazla profesyoneli temsil eden, dünyanın fuar organizatörleri ve fuar merkezi işletmecileri ile fuar endüstrisinin seçilmiş ortaklarının önde gelen Küresel Fuar Endüstrisi Birliği UFI tarafından onaylı Construct Iraq Erbil’de Türkiye, Irak, İran, Mısır, Hindistan, B.A.E. ve Çin’den inşaat malzemeleri ve teknolojileri, elektrik ve enerji sistemleri, ısıtma soğutma sistemleri ihraç eden firmalar fuar boyunca Erbil, Bağdat, Kerkük, Duhok, Musul ve Basra (Basra aynı zamanda Irak'ta petrol, enerji ve inşaat endüstrisinin merkezi olarak kabul edilmektedir) illerinden gelecek alıcılarla yeni iş fırsatlarını ve iş birliklerini yakalayacak.

CONSTRUCT IRAQ ERBİL 2022

FUAR KÜNYESİ

Fuar Tarihleri: 24-26 Mayıs 2022

Fuar Ziyaret Saatleri: 11.00- 19.00

Fuar Alanı: Erbil Uluslararası Fuar Merkezi, Irak

Katılımcı Firmalar Ürün Grupları: İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri, Müteahhitlik Hizmetleri

Elektrik Altyapı ve Üstyapı, Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Pompa Sistemleri

Web: www.constructiraq.net

SO FUAR HAKKINDA:

Fuarcılık sektöründe 22 yıllık tecrübeye sahip İstanbul merkezli So Fuar şirketi, her yıl Irak, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'da uluslararası fuarlar düzenlemektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından akredite edilen So Fuar, aynı zamanda Almanya, İtalya, Amerika, Rusya ve daha bir çok ülkede düzenlenen uluslararası prestijli fuarlara Türkiye Milli Katılımını organize etmektedir.

So Fuar kendi alanında tecrübeli uzman ekibi ile uluslararası fuarlar düzenlerken katılımcı firmaların ürünlerinin sunumunda yenilikçi ve dikkat çekici hizmeti sunarak markalaşma süreçlerinde şirketlere katkıda bulunmayı hedeflemektedir.