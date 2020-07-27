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Çok Şükür Bu Günü de Gördük…

Her gün yüz binlerce kişinin okuduğu / izlediği ve takip ettiği İstanbul Times Yayın Grubu imtiyaz sahibi gazeteci yazar Hüseyin Çetiner 481 yıl cami olarak hizmet verdikten sonra 1934 yılında o günün bakanlar kurulunu ekonomik olarak baskı altına alan ABD ve Rusya'nın başta olduğu emperyalist devletlerin baskını sonucu müze yapılmayan sorunda kalınan Fethin sembolü Ayasofya camisinin açılması ile alakalı bir makale kaleme aldı. Yorumsuz olarak o makaleyi beğeninize sunuyoruz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:15
Çok Şükür Bu Günü de Gördük…
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Kimisi diyebilir ki İstanbul’da ve Türkiye ‘de çok cami var Aysaofya ha müze olmuş ha cami olmuş benim için farketmez diyebilir.

Ancak İstanbul’da ve Türkiye ‘de çok cami olması ve onların tam manası ile dolu olmaması Ayasofyanın amacı dışında kullanılmasını gerektirmez.

29 Mayıs 1453’de Yani tam bundan 567 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul’u fethettiği zaman çok kısa bir süre içinde 1611 yılında yapılan Sultanahmet’in yerine veya başka bir yere Ayasofya’nın daha büyüğünü yapacak gücü ve kudreti vardı.

O devrin geleneğine göre Sultanlar,Padişahlar,İmparatorlar veya Krallar bir ülkeyi fethettikleri zaman oranın en büyük dini mabedini kendi mensup oldukları dinin ibadethanesi yaparlardı.

21 yaşında devrin en ileri mühendislik hesaplarını yapan Sultan Mehmet Han son peygamber Hazreti Muhammed’in Konstantiniye elbette bir gün feht olunacak,onu feht eden komutan ve askerler ne iyidir övgüsüne mazhar olmak için ta çocukluk yaşlarından beri oyunları bile İstanbul’u feht etmek üzerine olduğu biliniyor.

10 TEMMUZ’DA RESMEN,24 TEMMUZ’DA İSE FİİLEN FATİH’İN BEDDUASINDAN KURTULDUK…

Medeniyetimizde vakıf mallarını amacı dışında kullananların iki yakasının bir araya gelmeyeceğini Müslümanlığı tam manası ile yaşayanlar bilir. Fatih Sultan Mehmet han ‘da bundan 567 yıl önce İstanbul’u fethettiği zaman o zaman Doğu Roma’nın en büyük mabedi olan Ayasofya’yı fethin sembolü olarak camiye döndürdü ve Salı günü İstanbul’u fehte den Sultan Mahmet 2 günlük bir hazırlık ile buraya caniye döndürdü ve ilk Cuma namazını kıldı.

İSTANBUL TIMES OLARAK TARİHİ GÜNE TANIKLIK ETTİK

Zeytinburnu’da bulunan Gazetemizin merkezinde 24 Temmuz 2020 saat 9.45 de yola çıktık. Kendi aracımız ile gelmememiz İstanbul Valisi Ali Yerklikaya tarafından ifade elidiği için Aksaray Yusufpaşaya kadar Belediye Otobüsü ile gittik.

Zilhicce ayı nedeni ile oruçlu olduğum halde Yusufpaşa’dan Ayasofya’ya kadar yağa yürüdüm.

Allah’da şahidim olsun hava sıcak ve nemli oraya kadar yürüdüm… Ayasofyaya daha çok yaklaşmak için çemberlitaş’tan Yerebatan Sarnıcı arka tarafına kadar varmak için ciddi bir mücadele verdim.

Sultanahmet Köftecisinin aşağısında bulunan Hilal Büfeden aşağı Emniyet güçleri müsaade etmedi. Ara sokakta Mozaik Cafe var sağ olsun adamlar bütün menkanlarını cemaate açtılar bayanları teras kata aldılar.

Saat 11 den 13.30 namaz kılma saatine kadar kuran dinleyerek bekledim.

Saat 12 ye doğru değerli dostum Özcan Özkul’un yer aramaktan bizar düştüğü görünce KOVİD 19’u unutarak gel dostum tek namazlıkta 2 miz Cuma namazımızı kılarız dedim ve öyle yaptık…

Ciddi risk alarak çok kalabalık ortamda Cuma namazımızı kıldık. 86 Yıllık bir stresin üstümüze yüklediği yükün namazımızı kılınca inmiş gibi rahatladık.

Ayasofya Özgürlüğüne kavuştu sıra da Siyonist Yahudi askerlerinin cizmesi altında ızdırap çeken MESCİDİ AKSA’yı da Milletimizin sağlayacağına olan inancım tandır.

Bundan sonra emeğimi Mescidi Aksa ve Siyinistlerinm güdümüne giren yeni Suud Kralı Selman’ın KÂBE’mizi mahsunlaştırmasına izin vermemek için kutsal beldenin bütün Mülüman ülkerce oluşturulacak bir heyet tarafından idare edilmesini savunacak çalışmaların içinde yer alacağız.

Hepinizin Mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutlarım.

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner / 24 Temmuz 2020

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