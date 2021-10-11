“Coğrafya değil, yaptığın seçim kaderindir”

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş partisinin Trabzon il kongresinde dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Konuşmasında “Bağımsız Türkiye Partisi'nin bu ülke için derdi var, bizim bu ülke için bir idealimiz var.” İfadelerini kullanan Hüseyin Baş şöyle devam etti; “Bizim derdimiz teknolojiye ayak uydurmak değil ki... Bizim derdimiz teknoloji dünyasını şekillendirmek, bizim derdimiz teknolojiyi oluşturmak. Mümkün mü? Elbette mümkün. Bugün dünyada fark yaratan en büyük fikirlerin, oluşumların içinde Türkler var. Bu ülkeyi terk etmiş, bu ülkede gelecek görememiş Türkler var. Bugün dünyada uzaya giden 3 tane devlet var deniyor. Bunlar Rusya, Çin, ABD ve bir de Elon Musk... Böyle söyleniyor. Elon Musk'un projesinde çalışan onlarca Türk var. Bugün dünyayı yönlendiren Facebook'ta onlarca Türk var, Amazon'da onlarca Türk var. Bugün gidiyorsunuz Silikon Vadisi'ne orayı şekillendiren bir sürü Türk var. Bunlar bizim insanımız, bizim değerimiz. Temelini bizden almış ama gitmiş. Niye? Çünkü gelecek görmemiş, umut görmemiş, hayal görememiş. Geçen söyledim; bizim hayal kurma yetimizi yok ettiler. Bir nesil bu kadar heba edilebilir mi? Bizim nesil heba olmuş bir nesil.”



Deniz Gezmiş ve İbn-i Haldun üzerinden bir analiz…



Tarihte bugün (9 Ekim) Deniz Gezmiş ve 17 arkadaşının idam kararı verildiğini belirten BTP lideri, “Tarihte bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine kara bir bulut çökertmişler. Çok merak ediyorum, ne istediler o insanlardan. İşte bu ülkenin kaderi bu. Daha doğrusu bu ülkenin şekillendirilen kaderi bu. İbn-i Haldun'un, 'Coğrafya kaderdir' diye bir sözü var. Hiç katılmıyorum. Coğrafya kader falan değildir. Coğrafyada yaşayanlar kendilerine bir kader tayin ederler. 2002 yılının 3 Kasım'ında AKP'yi seçer bu kaderi yaşar, BTP'yi seçseydi bu kaderi yaşamazdı. Coğrafya kader falan değildir” dedi.



“Bize kardeşlik lazım, birlik lazım”



Trabzon’da güncel konular üzerine de değerlendirmeler yapan BTP lideri “Bundan 20-30 yıl önce çok kazanmazdık ama paranın bir bereketi vardı. Herkes bunu söyler. Siz yine bu ülkenin güzel günlerini gördünüz, bu gençler hiçbir şey görmedi. Biz gençlere, 'Koalisyonlar çok kötü, koalisyonlardan çok çektik' diyorlar. E biz de tek başına iktidardan çok çektik. Şimdi koalisyon olmuyor, tek başına iktidar olmuyor, ülkeyi de kapatamayız ticarethane değil... Hep aynı yüzler, bu sadece yaş meselesi de değil. Bu bir anlayış meseledir. Benim babam Prof. Dr. Haydar Baş benden daha gençti. Babam, 'Sosyal medyadan bize yazan var mı ' diyor 'var' diyoruz ve yorumları okuyoruz. O da diyor ki, 'Bu arkadaşlarla iletişime geçin, bir akşam buluşalım…' Sosyal medyada gönderinin altına yorum yazan kişilerle nasıl buluşursun? Bu bir zihin, bu bir bakış açısı ve biz bunları yaptık, biz bunları başardık. Bu ülkenin ihtiyacı olan değişik bir bakış açısı, yeni bir bakış açısı. Bize kardeşlik lazım, birlik lazım.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)