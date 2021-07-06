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Çocukların Dört Gözle Beklediği Karnaval Bu Hafta Başlıyor

İBB, çocukların sporla iç içe, sağlıklı ve eğlenceli bir yaz geçirmesi üç günlük özel bir etkinlik düzenliyor. Çocukların zihinsel, fiziksel becerilerini artıracak atölyelerin ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği Çocuk Karnavalı 9-10-11 Temmuz 2021 tarihlerinde Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenleniyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Temmuz 2021 Salı 14:10
Çocukların Dört Gözle Beklediği Karnaval Bu Hafta Başlıyor
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Pandemi sürecinde hareketsiz kalan çocukları aktif hale getirmek amacıyla sporla birlikte öğretici ve eğlenceli programların yer aldığı etkinlikler planlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki SPOR İSTANBUL, 28 Haziran’dan bu yana devam eden Doğa Kampı’nın ardından Çocuk Karnavalı düzenleyecek. 8-13 yaş arası çocukların katılabileceği Çocuk Karnavalı, 9-10-11 Temmuz’da Yenikapı’daki etkinlik alanında gerçekleştirilecek. Çocuk Karnavalı’nda Tırmanma, Trambolin, Satranç, Mini Golf gibi aktivitelerin yanı sıra Sanal Gerçeklik Atölyeleri, Dijital Atölyeler, Zihin Atölyeleri yer alacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

ÇOCUKLAR HEM ÖĞRENECEK HEM EĞLENECEK

Her gün yaklaşık 2 bin çocuk olmak üzere, 3 günde toplam 6 bin çocuğun keyifli vakit geçireceği karnaval, tüm pandemi önlemleri alınarak gerçekleştirilecek. Her çocuğun yanında en az bir ebeveyni etkinlik alanına giriş yapabilecek. Girişlerde yoğunluk yaşanmaması ve sosyal mesafenin korunması için çocuklar alana gün boyunca 3 seans ile alınacak. İlk seans 10.00 – 12.00, ikinci seans 13.00 – 15.00 ve son seans ise 15.30 – 17.30 saatleri arasında olacak. Etkinlik alanına giriş yapan çocuklara bileklik takılacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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