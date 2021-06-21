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Çoçuklara Fırsat Eşitliği İçin 11 Yeni Kreş

İBB, açacağı 11 yeni tesis ile İstanbul genelindeki kreş sayını 31’e çıkaracak. Kreşlerin açılacağı yerler, İBB tarafından yaptırılan Yoksulluk Haritası üzerinden saptandı. Esenler, Çatalca, Büyükçekmece, Sancaktepe, Gaziosmanpaşa’da birer; Küçükçekmece, Kartal ve Maltepe’de ise ikişer yeni kreş, halkın hizmetine sunulacak. Kreşlere ön başvuru ve kayıt yenileme için son tarih 28 Haziran. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Haziran 2021 Pazartesi 10:55
Çoçuklara Fırsat Eşitliği İçin 11 Yeni Kreş
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kreş hizmetlerini kent genelinde yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Yeni açılacak 11 tesis ile İstanbul’daki kreş sayısı 31’e çıkacak. İstanbul’a 150 yeni kreş hedefine bir adım daha yaklaşılacak.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Buradan yetiştiğini söyleyenleri gördükçe onur duyacağımız en önemli projemizdir” diyerek başlattığı çalışma kapsamında Esenler, Çatalca, Büyükçekmece, Sancaktepe, Gaziosmanpaşa’da birer; Küçükçekmece, Kartal ve Maltepe’de ise ikişer yeni kreş, halkın hizmetine sunulacak. 

KREŞLER TAM DONANIMLI

İBB tarafından İstanbulluların hizmetine sunulan kreşler tam donanımlı. Çocuklar için bir etkinlik merkezi olarak tasarlanan tesislerde derslikler, kapalı aktivite ve oyun alanları, yemekhane, mutfak, teraslar, bekleme odalarının yanı sıra idari birimler ve teknik hacimler bulunuyor. Eğitimler, deneyimli bir kadro tarafından veriliyor.

ÖNCELİK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE

Kreşlerin kurulacağı yerler belirlenirken ihtiyaç sahipleri göz önüne alınıyor. Bu amaçla İBB’nin bilimsel ölçütlere göre yaptırdığı Yoksulluk Haritası temel alınıyor. Bu haritaya göre çocuk sayısının yüksek ve yoksulluğun fazla olduğu mahallelere kreş yapımına öncelik veriliyor. 

SON ÖN BAŞVURU TARİHİ 28 HAZİRAN

Yuvamız İstanbul çatısı altında hizmet veren kreşlere, ‘https://yuvamiz.ibb.istanbul’  web adresinden ön başvuru yapılıyor. Ön başvuruları izleyen süreçte yapılacak değerlendirmelere göre uygun adaylar, kayıt için davet edilecek. Veliler, çocuklarını iş ya da evlerine en yakın kreşe yazdırabilecek. 2021-2022 dönemi için yeni açılacak ve hizmete devam eden 31kreşten yararlanmak için son ön başvuru tarihi, 28 Haziran 2021. Aynı gün, halen eğitimini sürdüren öğrenciler için de son kayıt yenileme tarihi. Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler de tıpkı ön başvuru yapmak isteyenler gibi, aynı web adresinden işlemlerini yerine getirebilecek.

TÜM ÇOCUKLAR İÇİN EŞİT FIRSAT

Yuvamız İstanbul Projesi, kent genelindeki çocukların eşit fırsatlara sahip olmasını sağlamak amacıyla yeni belediyecilik döneminde başlatıldı.  Bu kapsamda çocukların tüm alanlarda yetişmesi, onların temel gereksinimleri, kadın istihdamı, aile eğitimine ve gelişimine yapılacak katkılar gözetildi. 

Eğitim programları, kendine güvenen, mutlu, doğaya duyarlı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, çevresiyle olumlu ilişkiler kuran, katılımcı ve soru soran bireyler yetiştirmek temelinde oluşturuldu. 

MAHALLE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Proje, ebeveynleri çok yönlü desteklemenin yanı sıra kadınların, rahatlıkla çalışma ve sosyal hayata katılım göstermesini de olanak sağlıyor. Aynı zamanda çocukların, öğretmen, aile ve mahalle ilişkisi güçlendirilerek yaşayabilecekleri güvenli alanlar oluşturuluyor. 

Video Linkihttps://we.tl/t-kPERF3YvDg

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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