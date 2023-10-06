Çocuklar İçin Eğlencenin Yeri Ve Zamanı İstanbul Cevahir'de

Yüzlerce markaya ve sınırsız eğlenceye ev sahipliği yapan İstanbul Cevahir, düzenlediği etkinliklerle çocuklara benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Ekim ayı boyunca atölye çalışmalarının devam edeceği Çocuk Kulübü’nde, minikler hem eğlenecek hem öğrenecek.

Çocuk Kulübü 7-8 Ekim ‘Ağaç Tohumu Ekimi Atölyesi’ ile İstanbul Cevahir’de!

‘Çocuklar için Eğlencenin Yolu Cevahir’den Geçer’ sloganı ile etkinliklerini sürdüren İstanbul Cevahir, hafta içi ve hafta sonu ‘14.30/15.30/16.30/17.30’ saatlerinde yaratıcı atölyelere ev sahipliği yapacak.

7-8 Ekim’de ‘Ağaç Tohumu Ekimi Atölyesi’ ile çocuklar farkındalık kazanırken, 14-15 Ekim’de gerçekleşecek olan ‘Tahıllarla Kolaj Atölyesi – Makarnalar ile Resim Atölyesi’ ile yaratıcı taraflarını ön plana çıkaracaklar. Etkinlik 21-22 Ekim ‘Ponpon Yapımı ve Parmak Kukla Tasarımı’ ile çocukları eğlendirirken el becerilerini geliştirmelerine fırsat sunacak.

Çocuklar Cumhuriyetin 100. Yıl Dönümü ’nü İstanbul Cevahir’de Kutlayacak!

İstanbul Cevahir ev sahipliğinde gerçekleşen Çocuk Kulübü, kapanış programını Cumhuriyetin 100. Yıl Dönümü coşkusu ile tamamlayacak. 28-29 Ekim’de düzenlenecek olan ‘Atatürk Resim Çerçevesi Yapım Atölyesi ve Bayrak Yapım Atölyesi’ ile çocuklar; sanatla iç içe bir gün geçirirken, Cumhuriyet’in 100.yıl dönümünün heyecanını yaşayacaklar.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)