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Çocuklar İçin Eğlence Merkezi Dumadum 29 Ekimde Açılıyor

Metropol bir şehir olan İstanbul’da rahat bir nefes almak ve çocuğunuzla güzel vakit geçirmek son derece önemli bir hal aldı. İstanbul’da çocuklarınız ile eğlenebileceğiniz pek çok alternatif bulunmakta, ancak kaliteli vakit geçirmek, sağlıklı bir ortam, profesyonel bir eğitmen eşliğinde güvende olması ve eğlenmesi için alternatifler o kadar da fazla değil diye düşünebilirsiniz. İşte bunun için İstanbul’un en eğlenceli oyun parkı olan Beylikdüzü Oyun Parkı size bu imkânı rahatlıkla sunmaktadır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2020 Pazartesi 18:35
Çocuklar İçin Eğlence Merkezi Dumadum 29 Ekimde Açılıyor
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Beylikdüzü Oyun Parkı

Beylikdüzü Oyun Parkı sizin ve çocuğunuzun vazgeçilmez adresi olacak. Dumadum Oyun Parkı içinde birçok seçenek barındırdığı için en çok tercih edeceğiniz mekân olacaktır. Kaliteli oyuncaklar, oyuncak müzesi, oyun parkuru ve pek çok seçeneği ile siz ve çocuğunuzu bu büyülü dünyaya çekecektir. Uygun fiyatları ile sadece çocuklara hitap eden Dumadum Oyun Parkı kalitesi ile de güveninizi kazanacaktır. Tüm bunların yanında çocuğunuz keyif aldığını görmek sizi de mutlu edecektir.

2 ile 12 yaş aralığındaki çocuklar için büyük bir fırsat olan Dumadum Oyun Parkı her yaş aralığına uygun oyuncak seçenekleri ile de ilginizi çekecektir. Park, hafta sonlarınızın vazgeçilmez bir aktivesi olacaktır. Günümüzde zorlu çalışma şartlarından dolayıhafta içi kısıtlı planlar yapabilmeniz nedeniyle burası sizin için bir fırsat niteliğindedir. Rahat bir nefes almanız ve çocuğunuzun güvende olduğunu görmek sizi rahatlatacaktır. Her çocuğun hayali oyuncak dünyasında kaybolmak, dilediğini yapabilmektir. Dumadum Oyun Parkıçocuklarınızın hayalini gerçekleştirmektedir. Çocuklarınız ile ilgilenmek ve onlara keyifli vakit geçirtmek için uzman bir kadroya sahiptir. Burada size en çok da çocuklarınızın son derece keyifli vakit geçireceği garanti edilmektedir.

Dumadum Oyun Parkı

Dumadum Oyun Parkı içerisinde pek çok seçenek barındırmaktadır. Uzman kadrosu ailelere rahat bir nefes aldırırken sunduğu seçeneklerle de çocuklarınızı mutlu etmektedir. İçerisinde oyun parkları, top havuzları, sünger havuzları ve birçok heyecanlı aktiviteler barındırmaktadır. Bu nedenle sizlerde bu büyülü dünyadan çıkmak istemeyebilirsiniz. Çocuklarınızın iyi vakit geçirmesi mutlu bir çocuk olmasına sebep olacak böylece kişisel gelişimleri açısından önemli adımlar atacaktır. Anne ve babaların son derece rahat edeceği bu eğlence merkezi çocuklarınıza sınırsız eğlence vaat etmektedir. Fiyatlarıyla da sizleri yormayacak olan Dumadum Oyun Parkı için ister nakit isterseniz de kredi kartı ile ödeme gerçekleştirebileceksiniz.

Hafta sonlarınızı eğlence haline dönüştürmek artık çok kolay olacak. Çocuğunuzu mutlu etmek, ona kişisel ve zihinsel gelişimi için sunacağınız bir eğlence merkezi aktivitesi onu son derece heyecanlandıracaktır. Anne baba olarak çocuğunuzun hem güvende olması hem de eğlenmesi sizleri son derece mutlu edecektir. Bu nedenle mutlaka Beylikdüzü Oyun Parkını ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. Bu deneyimi çocuğunuz ile birlikte yaşamak sizlere de iyi gelecektir. Kendiniz ve çocuğunuza mutlaka bu deneyimi yaşatmalısınız.

Dumadum web sitesi: https://dumadum.com/

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