Çocuklar Burada Yeteneklerini Keşfediyor

Çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönelerek beden ve ruh sağlıklarının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Esenyurt Belediyesi tarafından başlatılan Yaz Spor Okulları devam ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte eğitimlerine başlayan Yaz Spor Okulları’nda; tekvandodan karateye, futboldan voleybola, baleden yüzmeye kadar 28 farklı branşta eğitim veriliyor.

Belediyeye ait spor salonlarında yapılan derslerde, 7-14 yaş grubundaki çocuklar hem bedensel olarak kendilerini geliştiriyor hem de eğitim döneminin stresini atıyor.

Derslerde antrenörleri tarafından yetenekleri keşfedilen öğrenciler, ilgili oldukları alanlara yönlendirilerek, o alanda kendilerini geliştirmeleri sağlanıyor.

Hem eğlence hem eğitim

Spor okullarında yeteneğine uygun olarak eğitim alma imkânı bulduğunu söyleyen kursiyer Çınar Çekiçoğlu, “Burada yaz tatillerinde spor yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla hem güzel vakit geçiriyoruz hem de eğitim alıyoruz.

Burada bulunmaktan ve arkadaşlarımla birlikte olmaktan çok mutluyum. Hocalarımız bizimle ilgileniyorlar ve bizi yetenekli olduğumuz spor dallarına yönlendiriyorlar. Bize bu imkânı tanıdığı için Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)