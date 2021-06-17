Çocuk Şube Müdürlüğü-Basın Duyurusu

İnternet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen F.A. (30) isimli şüpheli şahıs, 08.06.2021 tarihinde Kağıthane ilçesi Telsiz Mahallesi üzerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan araştırmalarda yakalanan şüpheli şahsın;

(1) “Tehdit”, (2) “Hakaret”, (1) “Cinsel Taciz” ve (143) “Bilişim Sistemleri Kullanılmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık” olmak üzere (147) suçtan aranma kaydı, (7) ay (15) gün kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında kesilmiş 5.840 ₺ para cezası bulunduğu belirlenmiştir.

Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir.

17.06.2021 Tarihinde İEM alıntı.