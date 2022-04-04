Coante MARBLE İzmir Fuarı’nda Büyük Beğeni Topladı

Yeni nesil üretim teknolojileri kullanarak Türkiye ve dünya pazarı için ürettiği yenilikçi ürünlerle MARBLE İzmir Fuarı’nda yoğun ilgi gören Coante, katılımcılardan tam not aldı. 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen MARBLE İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın sektör için çok önemli bir organizasyon olduğunu söyleyen Ermaş Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, “Coante markamız kurulduğundan beri Marble İzmir Fuarı’na katılıyoruz. Bu fuarlar sayesinde yeni ürünlerimizi dünyaya sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu yıl 27.’ncisi düzenlenen Marble İzmir Fuarı; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının buluşma noktası olan İzmir’de, her yıl tüm dünyadan binlerce sektör profesyonelini buluşturuyor. Doğal taş ve kompozit plaka sektöründe dünyanın en önemli buluşmalarından olan Marble İzmir Fuarı’nı; ekonomik, kültürel ve diplomatik değerinin yanı sıra son trendlerin, teknolojilerin ve tasarımların sergilendiği, ilham verici ve etkileşimi yüksek bir platform olarak görüyoruz” diye konuştu.

Ultra serisi, tasarımı ve yüksek performansıyla öne çıkıyor

Coante olarak fuara yeni serileri “Ultra” ile katıldıklarını belirten Ercan, “Coante Ultra Serisi’nin Storia, Lucida, Majestic Brown ve Thunder ürünleri, Amerika’daki önemli sektörel fuarlarından KBIS’te yüksek ilgiyle karşılandı. Ultra serisi özellikle tasarım incelikleri ve yüksek performansıyla da büyük beğeni topluyor. Bunun yanı sıra değişen estetik beklentiler ve pandemi sonrasında mutfağın öne çıkan rolü sayesinde yenilikçi tasarım ürünlerimize ilginin daha da fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde de dünyada olduğu gibi pandemi sonrasında hijyen, temizlik, estetik beklentilerinin arttığını görüyoruz. Ultra, tüm bu beklentilere mükemmel ölçüde yanıt veriyor. Bu özellikleri ile markamıza güç katacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Coante dünya pazarında etkinliğini arttırıyor

Ercan; “Hedeflediğimiz yurt dışı piyasalara ve özellikle ABD pazarına çok hızlı girerek ülke çapında faaliyet gösteren önemli distribütör firmaların partneri haline geldik. Ayrıca, Avrupa ve Ortadoğu coğrafyasında ürünleri Coante markası ile pazarlayan distribütörler edindik. Özellikle; İspanya, Yunanistan, Rusya, Gürcistan, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri yoğun ihracat yapılan pazarlar olma yolundadır. Yurt dışında da ürünlerimize olan talep bazı yönleriyle yurtiçi piyasayla benzer özellikler göstermekle birlikte üstün üretim kabiliyetlerimizin sonucu olan, yüksek teknoloji gerektiren, uzun damarlı ürünlerimize ilginin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz” diye belirtti.

Sektörde çığır açacak yeni nesil ürünleri üreteceğiz

Gelecek dönem yatırımları hakkında da bilgi veren Ercan, “Üretim kabiliyetimiz, yurt dışı satış ağımız, uluslararası bağlantılarımızla ihracat konusunda güçlü durumdayız. 2023 yılı içerisinde 3. hat yatırımımızı devreye alacağız. Bu tesiste kullanacağımız yeni teknoloji ile sektörde çığır açacak yeni nesil ürünleri dünyada ilk üretecek firmalardan birisi olacağız. Yeni üretim hattımız ile birlikte hem tasarım olarak hem de farklı uygulama alanlarında kullanım avantajı sağlayacak ürünler ile rakiplerimizden öne çıkacağız. Bu anlamda hem yurt içinde hem de yurt dışında trendi belirleyen marka olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.