Çırağan Ve Dolmabahçe'deki Çınarlar Yenileniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Beşiktaş ilçesindeki Çırağan ve Dolmabahçe Caddesi’nde bulunan çınar ağaçlarını yenileyecek. Doku bozuklaşması mantarı (Ceratocystis platani) tespit edilen ağaçlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan izinle sökülecek. Bu ağaçların yerlerine sağlıklı ve zararlılardan etkilenmeyen nitelikli ağaçlar dikilecek.

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

IHLAMUR AĞAÇLARI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yıldız Korusu içinde bulunan ve tepe çatısı bulunmayan ağaçlar, Tabiat Varlıkları Komisyonunun da onayı alınarak sökülecek. Sökülen ağaçların yerine gerekli ilaçlamalar yapılarak, çevre etmenlere daha dayanıklı olan ıhlamur ağaçları dikilecek. Karşılıklı ve sıralı ağaçların dikimi, Cumartesi günleri yaya yoğunluğunun az olduğu vakitlerde yapılacak.

213 AĞAÇ ÇEVREDEN DOLAYI ZARAR GÖRDÜ

Kent içindeki ağaçlar, kırsal bölgelere oranla daha güç koşullarda yaşamını sürdürüyor. Özellikle dar bölge ve caddedeki ağaçlar; altyapı ve üst yapı çalışmaları, toprak sıkışması ve yolların buzlanmaya karşı tuzlanması gibi olaylar sonucunda sağlıklarını kaybediyor. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki ağaçların düzenli olarak kontrol edilmesi, kuru ve gövdesi zayıf ağaçlar için gerekli işlemlerin yapılması zorunlu olarak görülüyor. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’nın paylaştığı verilere göre; yalnızca Avrupa Yakası’nda bu yıl 213 ağaç hava koşulları ve çevre etmenler nedeniyle zarar gördü.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)