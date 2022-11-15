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Cinsel Sağlık Sorunları ve Tedavisi

Cinsel sağlık sorunları ortaya çıktığında hem erkekler hem de kadınlar tatmin problemi yaşamaya başlar. Bu sorunlar istek noktasında ortaya çıkabileceği gibi uyarılma ve çözülme aşamalarında da ortaya çıkabilir. Yapılan araştırmalara göre kadınların yarısı ve erkeklerin de üçte biri hayatları boyunca en az 1 kez cinsel sağlık sorunları yaşamıştır. Peki cinsel iktidarsızlık nedir, sebepleri nelerdir ve nasıl tedavi edilir?

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Kasım 2022 Salı 18:47
Cinsel Sağlık Sorunları ve Tedavisi
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Erkeklerde Cinsel Sağlık Sorunları Nelerdir?

Erkeklerde cinsel isteksizlik nedenleri fiziksel ve psikolojik olmak üzere iki grupta incelenebilir. Cinsel isteksizliğinin fiziksel nedenleri şunlardır:

  • Testosteron seviyelerinin düşük olması,
  • Antidepresan ya da hipertansiyon ilaçlarının kullanımı,
  • Sigara, alkol, uyuşturucu ya da benzer uyuşturucu maddelerin kullanımı,
  • Diyabete ya da cerrahi müdahalelere bağlı olarak gelişen inme ya da sinir hasarı,
  • Kan damarında meydana gelen damar sertleşmesi ve benzer bozukluklar.

Erkeklerde meydana gelen cinsel isteksizliğin psikolojik nedenleri ise şunlar:

  • Cinsel performans hakkında şüphe duymak, kendine güvenmemek,
  • Evlilikte ya da ilişki sırasında yaşanan problemler,
  • Suçluluk hissi, anksiyete ya da depresyon,
  • İşe bağlı olarak gelişen endişe ve stres,
  • Geçmişteki cinsel deneyimlerde yaşanmış olan travmalar.

Tüm bu problemler doğru teşhis ve yaklaşım ile tedavi edilebilir.

Kadınlarda Cinsel Sağlık Sorunları Nelerdir?

Cinsel sağlık sorunları yalnızca erkeklerde değil, kadınlarda da yaşanabilir. Bu sorunlar kendisini genellikle cinsel yanıtın azlığı, isteksizlik ya da orgazm sırasında oluşan ağrı ya da çeşitli sorunlar ile kendisini gösterir. Aynı zamanda orgazma ulaşmada zorluk çekmek ve cinsel uyarı sırasında ağrı hissetmek de kadınları da görülen cinsel sağlık sorunlarıdır. Tıpkı erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da doğru cinsel isteksizlik tedavisi önemlidir.

Cinsel Sağlık Sorunları Nasıl Tedavi Edilir?

Cinsel sağlık sorunlarında tedavinin başarıya ulaşabilmesi için iktidarsızlık sebepleri tespit edilmelidir. Nedenler tespit edildikten sonra tedavi sürecinde şu yöntemlere başvurulabilir.

    • Sigara, alkol ve benzeri zararlı maddeler kullanmaktan kaçınmak,
    • Dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile vücut ağırlığını ve dengesini korumak,
    • Düzenli olarak egzersiz yapmak ya da en azından hareket etmek,
    • İletişimde yaşanan güçlükler, endişe ya da depresyon gibi konuların ortadan kaldırılması amacıyla psikolojik destek almak.

İlk etapta uygulanan bu yöntemler hastalıkların tedavisi noktasında yetersiz kalıyorsa, ileri seviyede başvurulabilecek yöntemler ise şunlardır.

    • Cinsel isteğin artmasına yardımcı olabilecek uyarılma teknikleri,
    • Psikiyatrist eşliğinde duygusal engellerin kaldırılmasını sağlamak,
    • Hormon tedavisi,
    • İlaç tedavisi,
    • İlişki sırasında yaşanan ağrıları önlemek için ağrı yönetimi.

Cinsel sağlık sorunlarının tedavi edilmemesi en başta ilişkilerin bozulması olmak üzere pek çok ciddi probleme neden olabilir. Bu yüzden ortaya çıktığı durumlarda vakit kaybetmeden bir uzmandan yardım almak gerekir.

Son Güncelleme: 15.11.2022 18:51
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