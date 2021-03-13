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CİMER “Altın Pusula "Ödülü Kazandı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), başarılı halkla ilişkiler çalışmalarının ödüllendirildiği “Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri” yarışmasında ödüle layık görüldü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Mart 2021 Cumartesi 10:26
CİMER “Altın Pusula "Ödülü Kazandı"
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HALKLA İLİŞKİLERİN ALTIN PUSULASI: CİMER

“Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kurulan CİMER’in vatandaşlarımızın memnuniyetine mazhar olmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası çapta kazandığı ödüllerle de başarısını taçlandırmasından büyük bir gurur duyuyoruz”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin (TÜHİD) “Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri” yarışmasında ödül kazandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren CİMER, başarılı halkla ilişkiler çalışmalarını ödüllendirmek amacıyla TÜHİD tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen “Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri” yarışmasında ödüle layık bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ödüle ilişkin açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından millet ile devlet arasında hızlı, etkili ve kesintisiz bir iletişim ağı için kurulan CİMER’in vatandaşların memnuniyetine mazhar olmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası çapta kazandığı ödüllerle de başarısını taçlandırmasından büyük bir gurur duyduklarını söyledi.

CİMER ile hem yurt içinde hem de yurt dışında kazandıkları ödüllerin yaptıkları işin ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koyduğunu belirten Altun, “Bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum.” dedi.

Düzenlenen törende CİMER’in ödülünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar aldı.

CİMER’in başarısını dünya da takdir ediyor

Şu an dünyanın en büyük ölçekli kamu iletişim platformu konumunda bulunan CİMER, uluslararası çapta kazandığı ödüllerle de dikkati çekiyor.

CİMER, 2019 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından Cenevre'de gerçekleştirilen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde (WSIS) “Bilgiye Erişim” kategorisinde 366 proje arasında “En İyi Proje” seçilmişti.

CİMER, 2019 yılında ayrıca Uluslararası Halkla İlişkiler Derneğince (IPRA) düzenlenen ve "Halkla İlişkilerin Oscarları" kabul edilen "Altın Küre Mükemmellik Ödülleri" yarışmasında da ödüle layık görülmüştü.

CİMER 2021 yılında da halkla ilişkiler alanında Türkiye'nin en prestijli ödülü sayılan Altın Pusula ödülünün sahibi oldu.

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