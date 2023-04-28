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Çimento Kamyonlarının Kullanım Amacı

Çimento kamyonunun tankı seri yük otomobilinin şasisi üzerine monte edilir. Paslanmaz çelikten ya da alüminyum alaşımından üretilen kapalı tanklar üretici tesisler, depolar ve son tüketiciler arasında toz halinde olan ve granüle yüklerin (örneğin çimento, alçı ve başka maddelerin) taşınmasına imkanı sunar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Nisan 2023 Cuma 12:27
Çimento Kamyonlarının Kullanım Amacı
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Çimento kamyonu çeşitli kuru dökme maddelerin ambalajsız taşınması için tasarlanmış oto tankeridir. Çimento, kum, çakıl ve su gibi malzemeleri taşımak amacı ile tasarlanmış olan çimento kamyonları, genellikle çimento tankı, kum ve çakıl taşıma bölmesi olan araçlardır. Çimento tankı ile taşınan bu malzemeler inşaat alanına ulaştığında, inşaat işçileri tarafından beton karışımı yapmak üzere kullanılır.

Çimento kamyonunun tankı seri yük otomobilinin şasisi üzerine monte edilir. Paslanmaz çelikten ya da alüminyum alaşımından üretilen kapalı tanklar üretici tesisler, depolar ve son tüketiciler arasında toz halinde olan ve granüle yüklerin (örneğin çimento, alçı ve başka maddelerin) taşınmasına imkanı sunar. Çimento kamyonunun yapı özellikleri bu araçlarda diğer kuru dökme yüklerin de taşınması için çok iyi adapte edilmiştir. Bu araçlar ile taşınan yükler hem çevre ve hava şartlarının etkisinden, hem de tankın kendi yapı malzemeleriyle istenmeyen reaksiyona girmesinden etkili koruma sağlar.

Bu tip tankerlerin ayrılmaz bileşkesi olarak kasanın otomatik boşaltılmasını, bazı durumlarda ise yüklenmesini de gerçekleştirmeye imkan sunan özel kompresörlerle donatılmış pnömatik yük nakliye mekanizmasını vurgulamak önemlidir. Bu sistem yükleme-boşaltma işlemlerinde zaman kaybını ve insan kaynaklarından yararlanmayı yeteri kadar azaltma olanağı sunar.

Çimento kamyonları tankerlerinin çoğu birkaç ayrı bölüme sahiptir. Her biri kendisinin boşaltma konisiyle ve bu da aynı zamanda birkaç farklı yük çeşitlerinin taşınmasına imkan sağlar.

Çimento kamyonları ve kamyonlar hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için siz de autoline.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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