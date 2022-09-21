Chp’li Tanal’dan Barınma Tepkisi: Öğrenciler Cemaat Yurduna Yönlendiriliyor

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, KYK yurtlarına yerleşemeyen üniversite öğrencilerinin barınma mağduriyetini Meclis gündemine taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan Tanal, devletin yurt ihtiyacını karşılamadığı öğrencilerin, kamu yararı ve vergi muafiyeti statüsüne sahip dernek ve vakıflar aracılığıyla cemaat yurtlarına yönlendirildiği iddiasını gündeme getirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner







TANAL’DAN BAKANA “CEMAAT” SORUSU

CHP’li Tanal, hazırladığı soru önergesinde, Bakan Kasapoğlu’ndan halihazırda “kamu yararına çalışan dernek” statüsü elde eden dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait yükseköğretim yurdu sayısının ne kadar olduğuna, söz konusu yurtların hangi illerde bulunduğuna ilişkin bilgi talep etti.



Tanal, Kasapoğlu’na “2022-2023 eğitim ve öğretim yılında ‘kamu yararına çalışan dernek’ statüsündeki dernek ve vergi muafiyeti tanınan vakıfların yurtlarına kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla aylık ödenecek nakdi destek miktarı kaç TL’dir? Söz konusu nakdi destek, doğrudan öğrencilerin kendi şahsi hesaplarına mı, yoksa barındıkları yurtların ait olduğu dernek ve vakıfların hesaplarına mı yatmaktadır?” sorularını yöneltti.



Bakan Kasapoğlu’na yükseköğretim yurdu açan kamu yararı ve vergi muafiyeti statüsüne sahip birçok dernek ile vakfın, cemaatlerle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaların doğru olup olmadığını soran Tanal, “Şayet doğru ise bu durum, devletin yurt, barınma ihtiyacını karşılamadığı öğrencilerin cemaat yurtlarına yönlendirilmesi anlamına gelmiyor mu?” diye sordu.



KYK’YA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER EĞİTİMDEN KOPUYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yeni eğitim ve öğretim yılında üniversite öğrencilerinin yine barınma sorunuyla karşı karşıya bırakıldığını vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki devlet yurtlarının kapasiteleri yetersiz kalırken artan ev kiraları ve özel yurt fiyatlarının da öğrencileri çaresizliğe ittiğini kaydeden Tanal, KYK/devlet yurtlarına yerleşemeyen, ev kiralamaya ve özel yurda parası yetmeyen birçok üniversite öğrencisinin, eğitimden kopma, okula gitmeme aşamasına geldiğini belirtti.



“ASIL AMAÇ CEMAATLERLE BAĞLANTILI DERNEK VE VAKIFLARI GÜÇLENDİRMEK”

Devletin yurt, barınma ihtiyacını karşılamadığı öğrencilerin, adeta cemaat yurtlarına yönlendirildiğini savunan Tanal, “Şöyle ki: ‘Kamu yararına çalışan dernek’ statüsü elde eden dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait yükseköğretim yurtları var. Bu dernek ve vakıfların yurtlarına kayıt yaptıran öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla para ödeniyor. Geçtiğimiz dönem öğrencilerin hesabına bin 50 TL yatırılıyordu. Bu dönem için ödenecek paranın 2 bin lira olması bekleniyor.Türkiye’nin her yerinde yurt açan ilgili dernek ve vakıfların birçoğunun cemaatlerle bağlantılı olduğu sır değil. Ensar’cıları, İlim Yayma’cıları, İhlas’çıları ve diğerlerini herkes biliyor. Öğrenciler, Bakanlığın hesaplarına yatırdığı parayı, üstüne biraz daha ekleyerek, yurtlarında kaldıkları dernek ve vakıflara yurt ücreti olarak geri veriyor. Öğrencilere yurt temini, yurt desteği adı altında aslında cemaatleri besliyorlar. Asıl amaç öğrencilere maddi destekte bulunmak değil, öğrenciler üzerinden cemaatlerle bağlantılı dernek ve vakıfların ekonomik anlamda güçlendirmektir” dedi.



Tanal, şöyle devam etti: “Öğrenciyi devlet yurdunda barındırma konusundaki sorumluluğunu yerine getirmeyen iktidar, ayrım yapmaksızın, hiçbir şart koşmaksızın açıkta kalan tüm öğrencilere barınma ücreti vermelidir. Ödeme yapılırken dernek ve vakıfların yurduna yerleşme şartı dayatılmamalıdır. Tek kriter olarak öğrenci olunmasına ve maddi durumun kötü olunmasına bakılmalıdır.”



“FETÖ OLAYINDA BUNU YAŞADIK”

Bu şekilde izlenen yolla geleceğimizin teminatı olan gençlerin cemaatlerin kucağına itildiğini belirten Tanal, “Üniversiteye giden öğrenciye KYK yurdunda yer temin etmek, açıkta bırakmamak devletin görevidir. İktidar, yeterince devlet yurdu inşa etmek yerine, cemaatlerle bağlantılı dernek ve vakıflara ait yurtların önünü açıyor ve güçlendiriyor. Devletten 2 bin lira barınma desteği almak için mecburen cemaat yurtlarına yönelen öğrenciler, yarın söz konusu cemaatlerle AKP’nin arası bozulduğunda, ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla karşı karşıya kalacaklardır. FETÖ olayında bunu yaşadık. Ders alınmıyor. AKP ve birtakım cemaatler birbirini besliyor. CHP iktidarında öğrencilerimizin barınma sorununu çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

