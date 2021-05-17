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CHP’Lİ Vekiller 128 Milyar Dolar Nerede Pankartını 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Astı
CHP’Lİ Vekiller 128 Milyar Dolar...
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CHP’Lİ Vekiller 128 Milyar Dolar Nerede Pankartını 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Astı

CHP’li vekiller Sera Kadıgil, Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne, diğer adıyla Boğaziçi Köprüsü’ne dev “128 Milyar Dolar Nerede?” pankartını astı. CHP’li vekiller, pankartı indirmeye gelen görevli polislere “Sizin için yaptık” dediler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mayıs 2021 Pazartesi 08:56
CHP’Lİ Vekiller 128 Milyar Dolar Nerede Pankartını 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Astı
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CHP İstanbul Milletvekilleri Sera Kadıgil ve Av. Mahmut Tanal ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü olarak bilinen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dev “128 Milyar Dolar Nerede?” pankartını astı.

POLİS PANKARTI İNDİRMEYE ÇALIŞTI

Kadıgil, Tanal ve Başarır, hızlıca hareket edip dev pankartı sarkıtırken köprüde görevli polisler, CHP’li vekillerin yanına gelerek “128 milyar dolar nerede?” sorusunun yazılı olduğu pankartı indirmeye çalıştı.

Müdahaleyi engelleyen CHP’li vekillerle polisler arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

POLİSLERE: SİZİN İÇİN YAPTIK

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, görevlilere “Bunu 84 milyon için yaptık, sizin için yaptık, geleceğimiz için yaptık” diye seslenirken, CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal ise cebinden Anayasa kitapçığını çıkararak müdahalenin hukuki temellerden yoksun olduğuna dikkat çekti. Tanal, İstanbul Valiliği’nin herhangi bir yasaklama kararının olmadığının altını çizdi. CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de pankartın indirilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

15 TEMMUZ BAĞIŞLARI NEREDE?

Dev pankartı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden sarkıtan CHP’li 3 vekil ile pankartı indirmeye gelen polisler arasında renkli diyaloglar da yaşandı. Astıkları “128 milyar dolar nerede?” pankartını ancak kendilerinin toplayabileceğini belirten CHP’li vekiller, bir müddet asılı tuttukları pankartı topladı. Birlikte selfie çeken CHP’li vekiller, daha sonra alandan ayrıldı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, pankartın köprüye asılma anlarını Twitter hesabından canlı yayınlarken, CHP’li vekil Mahmut Tanal ise “Kıymetli

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