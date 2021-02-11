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CHP’li Vekilden Boynukalın'a ‘Laiklik ’ Tepkisi: Söyleyene Değil Söyletene Bakılmalı

CHP’li vekil Mahmut Tanal, yeni anayasada laikliğin çıkarılmasını isteyen Ayasofya’nın baş imamı Mehmet Boynukalın’a sert tepki gösterdi. “Söyleyene değil, söyletene bakmak lazım!” ifadesini kullanan Tanal, eski Meclis Başkanı Kahraman’ın sözlerini ve Erdoğan’ın laiklikle ilgili açıklamalarını hatırlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Şubat 2021 Perşembe 12:14
CHP’li Vekilden Boynukalın'a ‘Laiklik ’ Tepkisi: Söyleyene Değil Söyletene Bakılmalı
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SÖYLEYENE DEĞİL SÖYLETENE BAKMAK LAZIM!

Tanal, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Boynukalın’ın laikliği hedef alan sözlerine ilişkin “Öncelikle söyleyene değil, söyletene bakmak lazım!” ifadesini kullandı.

KAHRAMAN DA “LAİKLİK YENİ ANAYASADA OLMAMALI” DEMİŞTİ
 

Her yeni anayasa tartışmasında laikliğin hedef alındını anımsatan Tanal, “Hatırlayalım: 2016’da yine yeni anayasa konuşuluyordu. Dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman, ‘Laiklik bir kere yeni anayasada olmamalıdır’ çıkışını yaptı. Dertlerinin uzlaşıya dayalı yeni bir anayasa olmadığı bir kez daha görüldü! Maksat kutuplaştırmayı arttırıcı bir yol izlemek, ekonomik krizi, yoksulluğu, işsizliği unutturmak!” değerlendirmesinde bulundu.

ORTADOĞU BATAKLIĞINDAN DERS ÇIKARMALIYIZ
 

Laiklik ilkesinin kıymetinin bilinmesi gerektiğinin altını çizen Tanal, “Toplumsal barışımıza kastetmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Laiklik din ve vicdan özgürlüğünün güvencesidir. Laikliği öteleyen bir toplumda ilerleme olmaz, kargaşa hakim olur. Ortadoğu bataklığından ders almalıyız. Laikliğin kıymetini bilelim” dedi.

ERDOĞAN’IN ‘ARAP BAHARI’ TURUNDAKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Erdoğan’ın Başbakanlık koltuğunda otururken ziyaret ettiği Ortadoğu ve Afrika ülkelerine laiklik tavsiyesinde bulunduğunu hatırlatan Tanal, şunları aktardı: “Madem Saray çevresinin gözünden bakıldığında laiklik kötü bir şey, o zaman 2011’de ‘Arap Baharı’ turuna çıkan dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, neden ziyaret ettiği ülke yönetimlerine laiklik tavsiyesinde bulundu?

Erdoğan, Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesinden sonra gittiği Mısır’da ‘Mısır'ın da laik bir anayasaya sahip olmasını tavsiye ediyorum’ dememiş miydi? Erdoğan devamında, ‘Laiklik din düşmanlığı değildir. Laiklikten korkmayın. Umarım ki Mısır'da yeni rejim laik olacaktır. Umuyorum ki benim bu açıklamalarımdan sonra Mısır halkının laikliğe bakışı değişecektir’ ifadelerini kullanmamış mıydı?
 

Erdoğan, Mısır’dan bir gün sonraki durağı olan Tunus’ta da ‘Devlet laik olur’ çıkışında bulunmuştu. Erdoğan, Libya’da da laikliği şöyle anlatmıştı: Ben laikliği dinsizlik olarak kabul etmiyorum, laikliği din karşıtlığı olarak kabul etmiyorum.”  

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