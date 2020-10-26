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CHP’Lİ Vekil Emecan: COVİD 19 İçin Henüz Bu Kadar Vaka Artışı Yok İken Uyarı Yapmıştı
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CHP’Lİ Vekil Emecan: COVİD 19 İçin Henüz Bu Kadar Vaka Artışı Yok İken Uyarı Yapmıştı

Toplumu yakından alakadar eden bir çok konu hakkında yaptığ Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) konuşmaları ve basın açıklamaları ile dikkatleri üzerine çeken CHP İstanbul Milletvekil i Emine Güzliar Emecan Henüz İstanbul’da Virüs artışı yaşanmadan aşağıdaki basın açıklamasını yapmıştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2020 Pazartesi 18:13
CHP’Lİ Vekil Emecan: COVİD 19 İçin Henüz Bu Kadar Vaka Artışı Yok İken Uyarı Yapmıştı
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İŞTE MİLLETVEKİLİ EMECAN’IN 8 Ekim 2020 DE YAPTIĞI O AÇIKLAMASI

Bildiğimiz üzere Dünya genelinde toplamda 35 milyonun üzerinde kişiye bulaşan ve 1 milyonun üzerinde kişinin ölümüne yol açan coronavirus, Türkiye’de de büyük endişe yaratmaya devam ediyor.

Ülkemizde en son açıklanan verilere göre 329 bin 138 vakası bulunan, 8 bin 609 can almış virüsün kesin tanısı için yapılan COVID-19 PCR testi sonuçlarının T. C. Sağlık Bakanlığımız tarafından kamuoyuna gerçek rakamlarla paylaşılmadığını geçtiğimiz hafta öğrenmiştik.

Şimdi ise bu illet hastalıkla ilgili tahminimizden daha fazla detayın gizlendiğini fark ediyoruz. 12.09.2020 tarihinde yaptırmış olduğu Covid-19 PCR testi pozitif çıkan bir vatandaşımıza Akut Farenjit tanısı konularak 14 günlük rapor ile evine gönderildiğini üzülerek sizlerle paylaşmak zorunda kalıyorum. (Belgeleri bizde mevcuttur.) Covid-19 vakalarını kontrol altına alma yöntemimiz yalnızca rakamlar üzerinde yapılan oynamalar ile olmamalı. Sağlık

Bakanlığımızın üst düzey yöneticilerinin bu ve benzeri durumları yönetemediği, yetersiz kaldığı aşikardır.

Eğer gerçekler ile yüzleşmezsek nasıl bu hastalığın önüne geçebiliriz, nasıl daha doğru yapılanma ile planlama yapabiliriz? Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumları şeffaflık içerisinde çalışmaya bu şekilde covid pozitif tanısı konmuş ve toplum içerisinde günlük yaşamını sürdüren kaç kişi olduğunu kamuoyuyla paylaşmaya ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye davet ediyorum.

Bu gibi gizli tutulmuş bilgilerin bize ne kadar zarar vereceğini düşünmek bile istemiyor bu konuyu toplumumuzun vicdanına bırakıyorum.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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