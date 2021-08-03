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CHP’li Tanal'dan Yanan Orman Alanları Betonlaştırılmasın Teklifi

YANAN ORMANLAR İÇİN MECLİS’E KANUN TEKLİFİ SUNULDU CHP’nin hukukçu vekili Mahmut Tanal, yangında küle dönen ormanlık alanların imara açılmaması amacıyla TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ağustos 2021 Salı 12:02
CHP’li Tanal'dan Yanan Orman Alanları Betonlaştırılmasın Teklifi
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CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, yangından zarar gören bölgelerin betonlaştırılmaması için harekete geçti. Tanal, yanan orman alanlarının imara açılmaması amacıyla Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

6831 sayılı Orman Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, ormanların milli servet değerinde olduğu kaydedildi. Ormanların birçok canlı için yaşam kaynağı olduğunun belirtildiği gerekçede, bununla birlikte ormanların havanın ve suyun temizlenmesinde büyük rol oynadığı dile getirildi. Ormanların korunmasının her şeyden önce vatandaşlık görevi olduğunun vurgulandığı gerekçede, ormanların korunması ve geliştirilmesi hakkında mevzuatta düzenlemeler bulunduğu aktarıldı.

Ormanların korunması ve geliştirilmesinin anayasa ile güvence altına alındığının hatırlatıldığı gerekçede, anayasanın 169. maddesinin “Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz” hükmünü içerdiği belirtildi.

Yine Orman Kanunu’nun, ormanların korunması ve güçlendirilmesine yönelik tedbirler içerdiği vurgulandı.

YANAN ALANLARDA OTELLER YAPILIYOR

Tanal’ın imzası taşıyan kanun teklifinin gerekçesinde 28 Temmuz’da Antalya’nın Manavgat ilçesinde orman yangınının başladığı, sonraki süreçte birçok ilde 100’den fazla noktada alevlerin yükseldiği hatırlatıldı. Hala kontrol altına alınamayan yangınların bulunduğunun aktarıldığı gerekçede, yaşanan orman yangınları nedeniyle yurttaşların hayatını kaybettiği, yaralandığı, yerleşim yerlerinin yok olduğu, hayvanların can verdiği, bitki ve mikroorganizmaların yok olduğu ifade edildi.

Ormanların korunabilmesi için tahrip edilmesinin ve orman yangınları ile yok edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğinin dile getirildiği gerekçede şunlar kaydedildi: “Yanan ormanların yeniden ormanlaştırılacağı Anayasamızda açıkça düzenlenmiştir. Ancak ne yazık ki ormanların tahrip edilerek meyve bahçelerine çevrildiği ve sonrasında özel mülkiyete geçirildiği ya da yangın sonucu yok olan ormanlık alanlarda madencilik, tarımcılık faaliyetlerinin yapıldığı, doğanın en güzel yerlerinin yok edilerek otellerin yapıldığı görülmektedir. Bu durum ise ormanların bilerek ve istenerek yok edildiği düşüncesini desteklemektedir. Hâlbuki ülkemizdeki kızılçam ormanları ve maki bitki örtüsü yangınlara uyum sağlamıştır. Bunun sebebi kızılçam kozalaklarının ve tohumlarının zarar görmemesidir. Bundandır ki yanan ormanların korunarak bitkilerin kendiliğinden geri gelmesi sağlanmalı ya da yeterince tohum olmayan yerlere civardaki yanmamış ormanlardan toplanan tohumlar serpilerek ormanlaştırılma yapılmalı, yapılaşmanın önüne geçilmelidir.”

Gerekçede, söz konusu teklifle yangına maruz kalarak tahrip olan ormanlık alanlarının statüsünün değiştirilerek yapılaşmaya açılmasının engellenmesinin hedeflendiğinin altı çizildi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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