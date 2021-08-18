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CHP’Lİ Karabat Muharrem OrucundaYüzlerce Canla İftar Açtı 

CHP İstanbul 3.Bölge Milletvekili Mali müşavir Özgür Karabat İstanbul Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesinde bulunan Hacı Bektaş-ı Veli  Cemevinde mezhep farketmeksizn yüzlerce insanı muharrem iftarında bir araya getirdi. İstanbul Times Haber Merkezi   / Hüseyin Çetiner

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:39
CHP’Lİ Karabat Muharrem OrucundaYüzlerce Canla İftar Açtı 
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CHP İstanbul 3.Bölge Milletvekili Özgür Karabat İftar Öncesi  Yaptığı Konuşmada Şunları Söyledi

Hepinizin bildiği gibi Muharrem ayındayız. Muharrem ayı aşure günü bizler için hüzün ve buruk duyguların yaşandığı geçmişten günümüze gelen acı ve deneyimlerin yad edildiği bir aydır.

Muharrem ayı insanların siyaset hırsıyla en masum canlara bile kıyabildiğini bize hatırlatıyor.

Muharrem ayı bize Hz. Hüseyin’i Kerbela’yı hatırlatıyor. Hırsa bürünmüş aklı melaketini yitirmiş olanların insanlığı nasıl acı kahredici bir sona götürdüğünü hatırlatıyor ve o günden bugüne bize ders veriyor. 

Muharrem ayı bu anlamda en acı tecrübelerin ayıdır. Ancak bizler yine de muharrem ayında kini değil nefreti değil öfkeyi değil olgun bir hüzünle kardeşlikle bir arada yaşamanın gerektiğini evrensel hoşgörüyü  toplumsal barışı ve buna duyduğumuz özlemi yad ediyoruz.

Onun için bu sofraları hep birlikte paylaşıyoruz.  O yüzdendir ki bu sofraları paylaştıkça biz biriz ve hep birlikte güçlüyüz değerli canlar.

 Yüzyıllar önce Kerbela’ da zalimlerin temsil ettiği zihniyet farklı kılıklara bürünerek bugünde ne yazık ki varlığını sürdürmektedir. 

Ancak şu bilinsin ki o zalimlere karşı zulme karşı mücadelede eden Hüseyinler bugün daha çok çoğalarak hayatlarını sürdürmektedirler. 

İnsanlığın düşmanı bu zihniyet bizi emperyalist  güçlerle işbirliği içinde tüm insanlığı tehdit ediyor değerli canlar. 

Bu tehdit’in en büyükleri mezhep çatışmaları ve bu çatışmalar üzerinden ne yazık ki emperyalistler hakimiyet alanlarını arttırıyorlar.

Örnek olarak Afganistan’da Suriye’de  yaşadığımız süreçlerin ibret verici bir şekilde görüyoruz.

 Vatanın ne kadar kutsal bir şey olduğunu uğruna can verilmesi gereken bir olgu olduğunu muharrem ayı bizlere hatırlatıyor. 

Bize düşen bu görev buradan çıkarttığımız ders birbirimize saygı, inançta saygı anlayışıyla bir  arada olmak dayanışma içinde olmak en büyük emelimiz olmalıdır.

Toplumsal barışı ve bölge barışını savunmak hepimizin en büyük arzusu olmalıdır.

Bizler yapacağımız çalışmalar ile asırlar önce yaratılan nifak tohumlarını bugün hep beraber mahkum etmemiz lazım.

 Bugün bu tohumları hem Türkiye’de hem Ortadoğu’da hem yakın tehdit Afganistan’da yok etmektir.

 Dolayısıyla değerli canlar bugün biz aslında sadece toplumun bir kesimin adına değil  Kerbela’ da Hz.Hüseyin’den yana  yola çıkarak insanlık adına yastayız. 

İnsanlık adına yastayız dolayısıyla Kerbela topraklarında yaşanan dünyanın başka bir yerinde yaşanmasın diye.

Bu sofraları paylaşıyoruz. Ülkemiz derin bir yoksulluk ve krize sürüklendiği bu dönemde yine paylaşarak çoğaltmak istiyoruz. Şunu biliyoruz ki paylaşırsak çok oluruz paylaşmazsak yok oluruz.

 Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlarken  Hz.İmam-ı Hüseyin’in’zalimin zulmüne karşı çıkmamak mazluma  yapılacak  en büyük kötülüktür’’ sözünü hatırlatarak hepinize iyi akşamlar diliyorum. Lokmalarınız Hayır olsun.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 18.08.2021 15:41
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