CHP’Lİ Emecan: Konteyner Krizi Nedeniyle İhracattaki Kayıp Ne Kadar?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Emecan, ekonominin tepetaklak olduğu böyle bir dönemde ticaret yapan şirketlerin mağdur edildiğini vurguladı. İhracatçının navlun fiyatlarında çok ciddi bir artışla karşılaştığını belirten Emecan, “Ortada bir kriz var ama Bakanlık bu konuda uzun süredir hiçbir adım atmıyor. Son dönemde yaşanan kur artışı sonrası Türkiye’nin ihracat oranları arttı ama ihracatçıların navlun fiyatlarında da yüzde 300’lük bir artış yaşandı. Navlun fiyatlarındaki zamlar ihracatçıya çok ciddi bir yük oluşturuyor. Buna ek olarak ihracatçı konteyner bulmakta zorlanıyor ve konteyner bulunamadığı için ürünler depolarda bekletiliyor. Bu durum hem ihracatçılar hem de ekonomimiz açısından çok ciddi bir kayıp vermemize neden oluyor. Bakanlığın bu konuyu acilen çözmesi ve yerli konteyner üretimi için teşvik sağlaması gerekiyor.” dedi.



BAKAN’A SORULAR

Emecan, Bakan Pekcan’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

- Kur artışına dayanan navlun fiyatlarındaki bu artışa karşı ihracatçıların korunmasına yönelik bir planlama yapılmış mıdır?

- Gümrük kapılarında yaşanan kapasite sorununun çözümü için Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

İHRACATÇININ YILLIK KAYBI NE KADAR?

-Yaşanan konteyner sorunu ihracatçının müşteri kaybetmesine neden olmaktadır. Konteyner krizi nedeniyle ihracatçının kaybı yıllık ortalama ne kadardır? Bakanlığınız tarafından bu sorunun çözümüne dair bir çalışma yapılmakta mıdır?

KONTEYNER ÜRETİMİNDE YABANCI NAKLİYE FİRMALARINA MI MUHTAÇIZ?

-Türkiye yerli konteyner üretmekte midir? Eğer yerli konteyner üretimi yapılmamakta ise bunun nedeni nedir? Dış nakliye firmalarının konteynerlerine muhtaç olduğumuz iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?

YERLİ KONTEYNER ÜRETİMİ İÇİN TEŞVİK SAĞLANIYOR MU?

-Bakanlığınız yerli konteyner üretimi için teşvik sağlamakta mıdır? Sağlamakta ise bu teşvik ne kadardır? Konteyner krizi başladığı günden bu yana Bakanlığınız tarafından konteyner üretimi ile ilgili bir adım atılmış mıdır?