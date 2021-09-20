CHP’li Adıgüzel: 9 Milyon 374 bin Hanede Sabit İnternet Bağlantısı Yok

TUİK’in 2021 yılı verilerine göre ise, sabit genişbant ile erişimi olmayan hanelerin oranı yüzde 38,1’e düşüyor. Her ne kadar pandeminin etkisiyle evlerdeki sabit genişbant internet bağlantısında 2020 yılına göre yüzde 10’dan fazla bir artış yaşanmış görülse de hanelerin yüzde 40’a yakınında sabit internet bağlantısı olmaması, Türkiye’nin halen interneti cepten eve taşıyamadığının göstergesidir. TUİK’in “İstatistiklerle Aile, 2020” yılı verilerine göre Türkiye’de 24 milyon 604 bin hane mevcut. Buna göre, 9 milyon 374 bin hanede sabit internet bağlantısı bulunmamaktadır.