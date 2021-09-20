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CHP’li Adıgüzel: 9 Milyon 374 bin Hanede Sabit İnternet Bağlantısı Yok

Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında Türkiye’de hanelerdeki güncel internet kullanımına ilişkin istatistiki bilgileri paylaştı. Resmi verilere göre Türkiye’de sabit geniş bant internet bağlantısı olmayan hane sayısı 9 milyon 374 bin olarak açıklanırken, 1 milyon 968 bin haneye ise internet hiç giremedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2021 Pazartesi 09:15
CHP’li Adıgüzel: 9 Milyon 374 bin Hanede Sabit İnternet Bağlantısı Yok
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Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“9 Milyon 374 bin Hanede Sabit İnternet Bağlantısı Yok”

  • 25 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2020” verilerine göre, sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablolu İnternet, fiber vb.) ile internete erişim sağlayan hanelerin oranı yüzde 50,8’de kaldı.

  • TUİK’in 2021 yılı verilerine göre ise, sabit genişbant ile erişimi olmayan hanelerin oranı yüzde 38,1’e düşüyor. Her ne kadar pandeminin etkisiyle evlerdeki sabit genişbant internet bağlantısında 2020 yılına göre yüzde 10’dan fazla bir artış yaşanmış görülse de hanelerin yüzde 40’a yakınında sabit internet bağlantısı olmaması, Türkiye’nin halen interneti cepten eve taşıyamadığının göstergesidir. TUİK’in “İstatistiklerle Aile, 2020” yılı verilerine göre Türkiye’de 24 milyon 604 bin hane mevcut. Buna göre, 9 milyon 374 bin hanede sabit internet bağlantısı bulunmamaktadır.

  • Kaldı ki son verilere göre, Türkiye’de nüfusa göre sabit geniş bant yaygınlık oranı yüzde 20,4 iken, OECD ortalaması yüzde 32,5’tir.

“2 Milyon Haneye İnternet Giremedi”

  • Ülkemizde, 2021 yılında 1 milyon 968 bin haneye sabit ya da mobil, herhangi bir internet giremedi. Bu hanelerin kaçında öğrenci olduğu resmi otoritelerce açıklanmadı ancak uzaktan eğitim süreci boyunca yalnızca resmi rakamlara göre 4 milyonun üzerinde öğrencinin uzaktan eğitime erişemediği bilinmektedir.

Evden Genişbant Bağlantı İle İnternet Erişimi Olan Hanelerin Oranı (%)

Sabit genişbant bağlantı (DSL, ADSL, VDSL, kablo, optik fiber, uydu, Wi-Fi)
 

  

Mobil genişbant bağlantı (3G, 4.5G, taşınabilir bir cihaz ile veya 3G, 4.5G modemi üzerinden mobil bağlantı (VINN, JET, VODEM vb.)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

36,7

35,3

35,1

37,9

37,4

39,5

40,0

44,5

49,1

50,8

61,9

5,3

13,9

20,1

37,0

58,7

65,2

72,4

79,4

86,9

86,9

88,5

“Hanelerin Yalnızca Yüzde 26’sında Tablet Bilgisayar Var”

  • Hanelerdeki bilişim teknolojileri bulunma oranına bakıldığında ise, 2021 yılında hanelerdeki masaüstü bilgisayar sahiplik oranı yüzde 16,8 olarak gerçekleşirken, hanelerdeki taşınabilir bilgisayar oranı yüzde 38,3’te kalmıştır. Hanelerdeki tablet bilgisayar sahiplik oranı ise yüzde 26,3’tür.

  • Oyun konsolu bulunan hanelerin oranı ise 2020 yılında yüzde 5,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın 2004 yılında yüzde 2,9 olduğu düşünüldüğünde, Türkiye’de oyun konsollarına erişimde herhangi büyük bir değişim olmadığı görülmektedir. Türkiye oyun konsolunun en pahalıya satıldığı ülkeler arasındaki yerini korumaktadır. Yüksek vergiler nedeniyle, Türkiye’de vatandaş bir konsol kendine alırken, 1 konsol da kendine almaktadır.

Hanelerde Bilişim Teknolojileri Bulunma Oranı (%)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Masaüstü bilgisayar

34,3

31,8

30,5

27,6

25,2

22,9

20,3

19,2

17,6

16,7

16,8

Taşınabilir bilgisayar (Laptop, Tablet PC)

22,6

27,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Taşınabilir bilgisayar (Dizüstü, tablet, netbook vb)

-

-

-

40,1

43,2

-

-

-

-

-

-

Taşınabilir bilgisayar (Dizüstü, netbook)

-

-

31,4

-

-

36,4

36,7

37,9

37,9

36,4

38,3

Tablet bilgisayar

-

-

6,2

-

-

29,6

29,7

28,4

26,7

22,0

26,3

Cep telefonu/ Akıllı telefon

91,9

93,2

93,7

96,1

96,8

96,9

97,8

98,7

98,7

99,4

99,3

Oyun konsolu

3,8

4,6

5,0

5,6

5,3

5,6

5,5

5,6

5,8

5,5

-

“İnternet Abonelerin Yüzde 34’ü 10-16 Mbps Hızla İnternete Bağlanıyor”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) son güncel verilerine göre ise, Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 34,3’ü 10-16 Mbps, yüzde 21,1’i ise 16-24 Mbps arası hızda internet hızına sahiptir.

Hızlara Göre Sabit Genişbant İnternet Abonelerinin Dağılımı (%)

10-16 Mbps

34,30%

16-24 Mbps

21,10%

24-35 Mbps

16,20%

“Türkiye 180 Ülke Arasında 98. Sırada”

Öte yandan, global ölçekli Speedtest’in Temmuz 2021 raporuna göre Türkiye sabit geniş bant internet hızında 180 ülke arasında 38.58 Mbps ile 98., mobilde ise 139 ülke arasında 45.42 Mbps ile 55. sırada yer almaktadır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı
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