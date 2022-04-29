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CHP Zeytinburnu İlçe başkanlığının İftarında izdiham vardı...(VİDEOLU)
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CHP Zeytinburnu İlçe başkanlığının İftarında izdiham vardı...(VİDEOLU)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zeytinburnu İlçe Başkanlığının İBB Çırpıcı 1453 Sosyal Tesislerinde verdiği iftar’a yoğun bir katılım oldu.CHP İstanbul Milletvekilleri Aykut Erdoğdu ve Yüksel Mansur Kılıç ‘da katılarak birer kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Nisan 2022 Cuma 09:26
CHP Zeytinburnu İlçe başkanlığının İftarında izdiham vardı...(VİDEOLU)
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CHP ZEYTİNBURNU İLÇE BAKANI METİN DOĞAN ŞUNLARI SÖYLEDİ

Sayın Milletvekililerim,

İyi Partimizin Sayın İlçe Başkanı,

Saadet Partimizin Sayın İlçe Başkanı,

Demokrat Partimizin Sayın İlçe Başkanı,

Yeniden Refah Partimizin Sayın İlçe Başkanı,

Deva Partimizin Sayın İlçe Başkanı,

Gelecek Partimizin Sayın İlçe Başkanı,

Zafer Partimizin Sayın İlçe Başkanları,

Sayın Muhtarlarım,

Sayın Yöre Dernek Başkanlarım,

Sayın Spor Kulüpleri Başkanlarım,

Sayın Sivil Toplum ve Sendika Başkanlarım,

Sayın Basın Mensupları,

Sayın Hanımefendi ve Beyefendiler,

Sevgili Gençler,

Düzenlemiş olduğumuz geleneksel iftar programımıza hoşgeldiniz!

Ramazan-ı Şerif in bizlere armağan ettiği nimetlerden birtanesi de biraraya gelişimize vesile olmasıdır.

Ramazanı-ı Şerif bütün farklılıkların birbirlerini boğazladığı değil; Bu iftar sofralarında olduğu gibi birbirleriyle kucaklaştığı zeminin ve ortamın yaratılmasına vesile olmasıdır.

Ramazan-ı Şerifin bize öğretilerinden birtaneside statüleri ne olursa olsun; yaradılışta bir ve eşit olanlar, yaşamda da bir ve eşit olmalıdırlar.Ürettiği bütün nimetler bütün insanlığın ortak malıdır.

Dolayısıyla paylaşım eşit ve adil olmalıdır.

Bütün dualarımız;

Bizi bugün bu iftar sofralarında biraraya getiren

Uğrunda ölümlere gidip geldiğimiz

Memleketimiz, milletimiz

Dinimiz imanımız

Ayyıldızlı Bayrağımız

Her daim sonsuza dek varolsun!

Bütün dualarımız;

Gazilerin, şehitlerin ve de Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği bu cennet vatanda iftar sofralarında olduğu gibi birliğimiz dirliğimiz yoldaşlığımız daim olsun.

Şairin dediği gibi

Memleket isterim Ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun, Kış gününde herkesin evi barkı olsun!

Memleket isterim Yaşamak sevmek gibi gönülden olsun! Gönülden hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.,

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 29.04.2022 18:03
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