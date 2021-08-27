CHP Lideri Büyükşehir Başkanları İle Muğla'da

BODRUM – MİLAS / MUĞLA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları, Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanlar ile Muğla’da Temmuz ayı sonunda başlayan ve kısa sürede birçok noktaya yayılan yangın bölgelerini ziyaret etti. Ziyarette, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hazır bulundu.

“ZEYTİN VARLIĞI YÜZDE 95 YOK OLDU”

Heyetin ilk durağı Mazı’daki koordinasyon merkezi oldu. Bodrum Belediye Başkanı Aras yangın ve etkilediği alanlarla ilgili heyete kısa bir sunum yaptı. Aras, 8 bin 656 Hektar alanın yangından etkilendiğini belirterek, “Yangınların başlamasıyla beraber de kriz yönetimi masamızı, hemen yönetim merkezimizi teşkil ettik ve çalışmalara başladık. Yaklaşık on iki mahallemiz, bu yangından etkilendi. Bu bölgedeki bütün orman varlığı zeytin varlığı ve diğer bütün bitki örtüsü şu anda tahrip olmuş durumda. Hasar tespit çalışmaları en önemlisiydi. Yangından etkilenen 352 konutu tek tek ziyaret ettik. Burada 780 vatandaşla ve 28 işletmeyle de birebir görüştük ve onların hasarlarını tespit ettik. Daha sonra yangınla ilgili taleplerini aldık. 20 bin 750 zeytin ağacımızı maalesef kaybettik bölgede. Zeytin varlığı yüzde 95 oranında yok oldu” dedi.

“FELAKETİ EL BİRLİĞİ İLE GÖNÜL BİRLİĞİYLE AŞARIZ”

Muhtarlardan köylerdeki durum hakkında bilgi alan CHP Lideri, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yaraları sarmak için hazır olduklarını ifade ederek, “Sizlere geçmiş olsun diyoruz. Biz kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ormanlar bizim akciğerlerimiz. Onların sayesinde nefes alıyoruz. Doğaya bakınca, yeşilliğe bakınca manevi bir huzur yaşıyoruz. O nedenle Türkiye büyük bir felaket yaşadı. Felaketi el birliğiyle, gönül birliğiyle inşallah aşarız. Dolayısıyla yaşadığınız sıkıntılar, sadece sizin sıkıntılarınız olmanın ötesinde Türkiye'de yaşayan 83 milyonun sıkıntısı oldu. Hepimizin gözü buradaydı, yüreği buradaydı, kalbi buradaydı. İnşallah daha fazla büyümez diye hepimiz dualar ediyorduk. Elimizden gelen çabaları gösteriyorduk. Dolayısıyla tekrar size geçmiş olsun diyoruz. Elimizden geldiğince var olan yaraları onarmaya, sarmaya da çaba harcayacağız” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİ TEK TEK NOT EDİLDİ

Kılıçdaroğlu önderliğindeki heyetin bir sonraki adresleri Yukarı Mazı, Gökbelen, Bozalan, Milas Türkevleri Mahalleleri oldu. Tüm noktalarda vatandaşların talebini soran Kılıçdaroğlu, “Yanan arazilerin imara açılmaması”, “olası yangınlara daha hızlı müdahale edilebilmesi için yangın söndürme helikopteri ve uçaklarının her an müdahaleye hazır olarak bekletilmesi”, “Yanan zeytin ağaçlarının yerine dikilebilecek farklı türde bitkilerin hibe edilmesi” , “Yanan mezarlık alanlarının düzenlenmesi” gibi taleplerde bulundu.

“VATANDAŞIMIZIN YARASINI HEP BERABER SARARIZ”

Vatandaşları yoğun ilgisi altında gerçekleşen ziyaretler sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sundu. Ziyaretler sırasında bir vatandaş İmamoğlu’na gönderdiği itfaiyelerin kahramanca görev yaptığını belirterek hizmetleri için teşekkür etti. 11 Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerini sürdüreceğini kaydeden İmamoğlu, “Şu anki durum kabus gibi tabii. Allah korusun umarım yanmadan tedbirleri nasıl alırız da yoğunlaşmak? Ama biz bugün burada hem on bir Büyükşehir Belediyemiz olarak, Genel Başkanımızla beraber bu yaralar nasıl sarılacak ona bakacağız. Endişe olmasın ki hem devletimiz hem bizim gibi belediyeler vatandaşımızın yarasını hep birlikte sararız. Can kaybı olmasın yeter ki; ama bir yandan da tekrar söyleyeyim; yanmadan nasıl tedbirler alınmalı, kısmı bana göre çok çok önemli. Yoksa şu manzaralar insanın tüylerini diken diken ediyor. Hala gözleri yaşlı insanlar var. Kolay değil. Geçmiş olsun güzel yöremiz. Geçmiş olsun” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)