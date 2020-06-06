CHP'Lİ vekil Emecan'dan Bakan'a Soru

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 99. maddeleri gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat KURUM tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim.

Emine Gülizar EMECAN

İstanbul Milletvekili

Dünya Pandemi ile mücadele ederken birçok ülke virüsün ülkelerindeki yayılımını durdurma ve özellikle diğer ülkelerden gelebilecek tehlikelere karşı da her türlü sıkı önlemleri alma yoluna gitmektedir. Bu önlemler kapsamında ülkeler ihracat ve ithalat ürünlerinde bile belli kısıtlamalara gitme yolunu seçmektedir.

Bütün bu gerçekler ortada iken ülkemizin hala plastik çöp ithalatına devam ettiği yönünde ciddi şikayetler gelmektedir. İthal edilen plastik çöplerde tıbbi atıklar olabileceği ve bunların da ülkemize virüs taşıma riski değerlendirmeleri yapılırken bu ithalatın acilen durdurulması gerekmektedir.

Ayrıca Bakanlığınıza bu konuda sorulan soruları da yanıtsız bıraktığınız daha önceki yazılı soru önergelerimize vermediğiniz yanıtlardan anlaşılmaktadır.

Birçok ülke plastik ithalatına kısıtlama getirirken, pandemi döneminde bile ülkemizin bu ithalatı devam ettirmesi halkımızın sağlığının tehlikeye atılması açısından anlaşır değildir.

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