banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ben de Nefes Alamıyorum !...
Son Dakika
Ben de Nefes Alamıyorum !...
Riva Deresinin Islahı İBB'nin Değil DSİ'nin Görevidir
Son Dakika
Riva Deresinin Islahı İBB'nin Değil...
İBB Bilimsel Danışma Kurulu'ndan Farklı Mesai Saati Ve Ayrı Şerit Uygulamaları Önerisi
Son Dakika
İBB Bilimsel Danışma Kurulu'ndan Farklı...
Mülk Sahipleri Fırsatçı Oldu...
Son Dakika
Mülk Sahipleri Fırsatçı Oldu...

CHP'Lİ vekil Emecan'dan Bakan'a Soru

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a soru sordu..

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Haziran 2020 Cumartesi 15:30
CHP'Lİ vekil Emecan'dan Bakan'a Soru
banner171

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 99. maddeleri gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat KURUM tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim.

Emine Gülizar EMECAN

İstanbul Milletvekili

Dünya Pandemi ile mücadele ederken birçok ülke virüsün ülkelerindeki yayılımını durdurma ve özellikle diğer ülkelerden gelebilecek tehlikelere karşı da her türlü sıkı önlemleri alma yoluna gitmektedir. Bu önlemler kapsamında ülkeler ihracat ve ithalat ürünlerinde bile belli kısıtlamalara gitme yolunu seçmektedir.

Bütün bu gerçekler ortada iken ülkemizin hala plastik çöp ithalatına devam ettiği yönünde ciddi şikayetler gelmektedir. İthal edilen plastik çöplerde tıbbi atıklar olabileceği ve bunların da ülkemize virüs taşıma riski değerlendirmeleri yapılırken bu ithalatın acilen durdurulması gerekmektedir.

Ayrıca Bakanlığınıza bu konuda sorulan soruları da yanıtsız bıraktığınız daha önceki yazılı soru önergelerimize vermediğiniz yanıtlardan anlaşılmaktadır.

Birçok ülke plastik ithalatına kısıtlama getirirken, pandemi döneminde bile ülkemizin bu ithalatı devam ettirmesi halkımızın sağlığının tehlikeye atılması açısından anlaşır değildir.

Sorular:

  1. Ülkemizin plastik atık ithalatında son durum nedir?
  2. Ülkemize plastik atık ithalatı hangi ülkelerden yapılmaktadır?
  3. Pandemi döneminde bu ithalat yapılmaya devam edilmiş midir?
  4. Aylık bazda değerlendirildiğinde ortalama kaç ton plastik ithalatı yapılmaktadır?
  5. İthal edilen plastiklerin geri dönüştürülme oranları yüzde kaçtır?
  6. İthal edilen plastik atıklar en çok hangi illerimize gelmektedir?
  7. İthal edilen plastik atıklar içerisinde tıbbi atık olup olmadığının tespiti yapılmakta mıdır?
  8. Bu plastiklerin virüs taşıma riski olup olmadığı konusunda Sağlık Bakanlığından görüş alınmış mıdır?
  9. Ülkemiz insanlarının sağlığını korumak adına Plastik atık ithalatını sonlandırmak gibi bir çalışmanız var mıdır?

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ben de Nefes Alamıyorum !...
Ben de Nefes Alamıyorum !...
İBB Bilimsel Danışma Kurulu'ndan Farklı Mesai Saati Ve Ayrı Şerit Uygulamaları Önerisi
İBB Bilimsel Danışma Kurulu'ndan Farklı Mesai Saati Ve Ayrı Şerit Uygulamaları Önerisi
Mülk Sahipleri Fırsatçı Oldu...
Mülk Sahipleri Fırsatçı Oldu...
Deprem HACKATHONU’ nde İlk Üç Belli Oldu
Deprem HACKATHONU’ nde İlk Üç Belli Oldu
İBB’ den Sürücü Kursu Araçlarına Dezenfekte
İBB’ den Sürücü Kursu Araçlarına Dezenfekte

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169