CHP'Lİ vekil Emecan'dan Bakan'a Soru

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 99. maddeleri gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat KURUM tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim.
Emine Gülizar EMECAN
İstanbul Milletvekili
Dünya Pandemi ile mücadele ederken birçok ülke virüsün ülkelerindeki yayılımını durdurma ve özellikle diğer ülkelerden gelebilecek tehlikelere karşı da her türlü sıkı önlemleri alma yoluna gitmektedir. Bu önlemler kapsamında ülkeler ihracat ve ithalat ürünlerinde bile belli kısıtlamalara gitme yolunu seçmektedir.
Bütün bu gerçekler ortada iken ülkemizin hala plastik çöp ithalatına devam ettiği yönünde ciddi şikayetler gelmektedir. İthal edilen plastik çöplerde tıbbi atıklar olabileceği ve bunların da ülkemize virüs taşıma riski değerlendirmeleri yapılırken bu ithalatın acilen durdurulması gerekmektedir.
Ayrıca Bakanlığınıza bu konuda sorulan soruları da yanıtsız bıraktığınız daha önceki yazılı soru önergelerimize vermediğiniz yanıtlardan anlaşılmaktadır.
Birçok ülke plastik ithalatına kısıtlama getirirken, pandemi döneminde bile ülkemizin bu ithalatı devam ettirmesi halkımızın sağlığının tehlikeye atılması açısından anlaşır değildir.
Sorular:
- Ülkemizin plastik atık ithalatında son durum nedir?
- Ülkemize plastik atık ithalatı hangi ülkelerden yapılmaktadır?
- Pandemi döneminde bu ithalat yapılmaya devam edilmiş midir?
- Aylık bazda değerlendirildiğinde ortalama kaç ton plastik ithalatı yapılmaktadır?
- İthal edilen plastiklerin geri dönüştürülme oranları yüzde kaçtır?
- İthal edilen plastik atıklar en çok hangi illerimize gelmektedir?
- İthal edilen plastik atıklar içerisinde tıbbi atık olup olmadığının tespiti yapılmakta mıdır?
- Bu plastiklerin virüs taşıma riski olup olmadığı konusunda Sağlık Bakanlığından görüş alınmış mıdır?
- Ülkemiz insanlarının sağlığını korumak adına Plastik atık ithalatını sonlandırmak gibi bir çalışmanız var mıdır?